Zona Aberta repite el éxito de su “photocall” del amor para celebrar el día de San Valentín

Imagen de la campaña en la edición anterior Gonzalo Salgado

Con la celebración del día del amor a la vuelta de la esquina desde la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Aberta lo tienen todo listo para premiar a la clientela más fiel. Un año más –y debido al éxito de ediciones anteriores– el colectivo vuelve a apostar por el “photocall” del amor bajo el lema “Quérete moito”. Este estará ubicado en la Praza de Galicia y quienes presenten un ticket de compra en los comercios y negocios hosteleros locales podrán llevarse a casa una foto gratis. La asociación no solo habla del amor de pareja, sino también del que se tiene a los amigos, a familiares o incluso a uno mismo. “Quererse también es apostar por el comercio y la hostelería local, por los negocios de cercanía que dan vida a nuestras calles y generan empleo”, destacan desde la entidad.

Varias acciones

En todo caso la campaña va más allá del elemento decorativo en el centro, que estará el día 14 entre las doce de la mañana y las dos y media de la tarde. De hecho incluye otras acciones. Todos los clientes que realicen compras en los establecimientos asociados entrarán de forma automática en el sorteo de una cena para dos personas, que se celebrará el próximo día 17. “Con esta iniciativa queremos agradecer la confianza de nuestros clientes y, al mismo tiempo, incentivar el consumo durante esta fecha señalada”, exponen desde Zona Aberta.

La asociación de comerciantes agradece la colaboración del Concello, en concreto al departamento de Xardíns, que es el encargado de elaborar el “photocall” que ya puede verse en plena Praza de Galicia. Zona Aberta invita a quienes consumen en el comercio de proximidad a acercarse a hacerse una foto y, sobre todo, a que sigan apostando por el comercio y la hostelería de la localidad para que puedan seguir realizando diferentes acciones.