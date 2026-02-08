Merino y La Fórmula pusieron la banda sonora al domingo de los vilagarcianos

Al mal tiempo, buena cara. Al menos eso es lo que debieron pensar los vilagarcianos que, tras varias jornadas de intensas lluvias, se levantaron el domingo con un cielo gris, pero con ganas de salir a la calle. La programación cultural de la jornada dominical fue completa y muy centrada en el apartado musical. Hubo sesiones tanto por la mañana como por la tarde y con alternativas para gustos y bolsillos. No hubo excusa para que nadie se quedase sin su dosis de alegría, aunque fuese bajo techo y en interior.

Dos paradas

La primera parada fue en el Salón García con la sesión inaugural de un ciclo que viene funcionando –y muy bien– desde que arrancó hace ya unos años. Una sesión a la hora del vermú que protagonizó Merino y que invitó a los que disfrutaron del concierto a quedarse después en las terrazas del centro a tomarse algo.

El “Achégate ao salón” no ha hecho más que empezar y a la de Merino se sumarán en el mismo escenario y a la misma hora otros nombres como Repión y Gala i Ovidio a lo largo de las próximas semanas. Un calentamiento para la fuerte temporada de conciertos y actuaciones que habrá en Vilagarcía en los meses de verano.

La programación continuó por la tarde con un lleno absoluto en el Auditorio. Fue gracias a los seguidores de la orquesta vilagarciana La Fórmula, que presentó nueva temporada y los fichajes sorpresa de cara a sus próximas actuaciones. Los fans tuvieron ocasión de disfrutar en directo con quienes acostumbran a ver en las verbenas y conocer todo lo que está por venir de cara a la temporada estival.