Los albergues públicos de Arousa superaron los 7.000 usuarios en 2025 y Carril registró 102

Imagen de archivo de peregrinos a su paso por Caldas de Reis Gonzalo Salgado

El Camino de Santiago sigue sin alcanzar su techo de peregrinos. Así lo demuestran los datos oficiales que maneja Turismo de Galicia en lo que se refiere a la ocupación de los albergues de titularidad pública que existen en la Ría de Arousa. Son tres, todos ellos en el margen sur: el de Carril en Vilagarcía (en el denominado Camino Original) y otros dos en Portas y Valga (en el trazado del Camino Portugués). El carrilexo –que abrió sus puertas en julio de 2025– es el que todavía está arrancando. Y es que, al menos de momento, esta alternativa oficial es imposible que compita con otras mucho más sobre explotadas como son el Portugués o el Francés. Aún así, y pese a que ni siquiera la Oficina del Peregrino contabiliza de forma exacta los caminantes a pie que eligen el camino vilagarciano, los datos de ocupación en el albergue no son excesivamente bajos. Cabe recordar que tan solo dos meses después de su inauguración y de la llegada del primer peregrino el albergue carrilexo tuvo que ser cerrado al detectarse desprendimientos del techo. Estuvo, así pues, sin actividad dos de los meses más importantes en cuanto a flujo de visitantes a pie.

En Carril

Así pues – y según los datos facilitados por Turismo de Galicia– por el albergue de Carril pasaron a lo largo del 2025 un total de 102 personas. De ellas la mayoría se concentraron en el mes de agosto que es, todavía, el mes preferido para cogerse unas vacaciones. Fueron 55 los caminantes que pernoctaron en las instalaciones con vistas a Cortegada. En julio –mes en el que arrancó el funcionamiento del albergue– se registraron 31 personas, mientras que estas ya fueron a menos en el mes de septiembre (con 13) y solo tres en el mes de diciembre. Prácticamente nadie opta por hacer el Camino de Santiago en la temporada invernal debido, sobre todo, a la previsión meteorológica.

En Portas y Valga

En el Camino Portugués el albergue de Portas es el primero que abrió sus puertas en la zona de Arousa. Está gestionado por el Concello y en todo el año 2025 registró un total de 3.355 personas. Una cifra alta teniendo en cuenta que la localidad es paso de etapa, pero no llegada ni salida. Este privilegio le corresponde a Caldas que, a día de hoy, cuenta con muchos albergues, pero todos ellos de titularidad privada. El incremento de este tipo de establecimientos en la villa termal ha sido exponencial e tan solo unos años, lo que ha provocado también un problema con el precio de la vivienda tanto para su compra como para el alquiler.

El albergue de Portas abrió sus puertas todos los meses del año excepto en enero y diciembre. Su pico más alto de ocupación lo registró en el mes de junio con 563 personas. Fue el mes más intenso junto a mayo con 513 usuarios. Después las cifras fueron muy buenas en septiembre, con 449 usuarios. Muy cerca estuvo agosto con 419 y abril (coincidiendo con la Semana Santa) con 406. Meses como julio y octubre registraron respectivamente 371 y 297 peregrinos, mientras que en marzo hubo un total de 180. Los meses más flojos – como también era de esperar– fueron los de febrero y noviembre, con 65 y 92 personas pasando por estas instalaciones de la red oficial del Xacobeo.

La futura Estación Marítima de Vilagarcía como apuesta por captar más visitantes Al contrario de lo que ocurre en otras localidades arousanas como pueden ser O Grove o Vilanova en Vilagarcía no hay una Estación Marítima. Al menos no de momento, dado que las obras para que el municipio cuente con esta infraestructura todavía están en ejecución. El inmueble en cuestión estará en la zona de O Cavadelo y busca ser un punto de atracción de diferentes embarcaciones potenciando así el Camino de Santiago por mar. Es una inversión ambiciosa, dado que Turismo de Galicia destina a la misma alrededor de un millón de euros. ¿El tipo de turista que se busca? Pues en líneas generales peregrinos con un poder adquisitivo medio-alto, que naveguen sin presión de tiempo y que no descarten quedarse a dormir en la localidad, con el retorno económico que ello supone. De esta forma se persigue potenciar la ruta marítima y que la capital arousana entre en el circuito habitual de este tipo de embarcaciones de camino a Santiago. El último tramo se haría a pie. La nueva Estación Marítima modificará de forma sustancial la imagen que había hasta ahora del muelle de pasajeros.

En todo caso para Portas el albergue es un importante revulsivo económico para la localidad. Y es que en los meses fuertes no hay un solo día en el que los peregrinos no atraviesen este término municipal. En todo caso las mejores cifras de ocupación las registra el albergue de Valga, también integrado en la red de la Xunta de Galicia.

Abierto los doce meses del año tuvo en la anualidad pasada a 3.885 personas durmiendo en sus instalaciones. Cabe recordar que para pernoctar en los albergues públicos es imprescindible presentar la credencial de peregrino. El mes de mayor ocupación fue el de mayo, con 605 personas. Muy cerca está el de abril con 595, mientras que en agosto pasaron por las instalaciones 582 usuarios. Los registros también fueron muy buenos en septiembre, con 523 alberguistas, mientras que en junio y octubre hubo cifras muy buenas con 420 y 414 personas respectivamente. Julio fue un poco más flojo con 335 usuarios. Ni siquiera en los meses con menos presencia de peregrinos en el Camino se notó una bajada grande de la afluencia en este albergue. En marzo hubo 204 personas, en noviembre 107 y en febrero y diciembre 45 y 35 respectivamente. Enero fue el mes más bajo con 20 peregrinos, pero evitaron que el albergue tuviese un registro cero en un mes nada preferido para caminar.