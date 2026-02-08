Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

La Policía Local identifica a dos jóvenes que realizaban pintadas en el parque de A Xunqueira

El Concello podría ahora reclamar responsabilidades patrimoniales y exigir el pago de los desperfectos

Fátima Frieiro
08/02/2026 12:37
Imagen de los actos vandálicos en A Xunqueira
Imagen de los actos vandálicos en A Xunqueira
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía identificaron a última hora de la noche del sábado a dos jóvenes como presuntos autores de las pintadas registradas en el mobiliario urbano del parque de A Xunqueira. En concreto los actos vandálicos se localizaron en la zona de escalada del parque infantil y en un banco.

Tal y como explicaron fuentes municipales uno de los jóvenes es menor de edad, por lo que los agentes procedieron a llamar a sus padres, que se personaron en el lugar. El Concello podrá ahora reclamar que se responda patrimonialmente por los costes de limpieza o sustitución de los elementos dañados.

Por otra parte la Policía Local también interceptó a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol y al que se investiga por un delito contra la seguridad vial.

