El PP critica el silencio de Varela ante el "caos" de Renfe: "Un alcalde debe defender a sus vecinos por encima de las siglas"

El grupo del Partido Popular en un pleno

El Partido Popular de Vilagarcía tilda de "caos absoluto" la gestión que Renfe y el Ministerio de Transportes están realizando en los últimos días respecto a la circulación de trenes. Una gestión que afecta directamente a Vilagarcía, que se ha quedado sin este servicio durante varias jornadas.

Los conservadores señalan que hay numerosas quejas de vecinos que, desde el jueves, "se han quedado tirados en el andén y sin opciones alternativas de transporte". La portavoz de la formación en la localidad, Ana Granja, expone que "entendemos que un temporal puntual más duro de lo normal puede obligar a tomar medidas de seguridad, pero lo que no es de recibo es que Renfe suspenda el servicio durante varios días y no ofrezca ni información ni alternativas para garantizar la movilidad".

Los populares entienden que "no se puede dejar a cientos de personas tiradas en el andén sin solución. Se puede garantizar la seguridad y la movilidad". El PP local apunta directamente al Ministerio y a su máximo representante, Óscar Puente, que "dedica su tiempo a las polémicas en redes sociales mientras en Galicia nos deja incomunicados". Por su parte el diputado nacional Juan Andrés Bayón añade que "los continuos problemas de falta de mantenimiento e inversión en las vías llevamos tiempo advirtiéndolos".

Toque a Varela

La formación conservadora también tiene palabras en este asunto ara el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. Lo critica por su silencio. En este sentido Ana Granja subraya que "resulta incomprensible que no haya alzado la voz para exigir al gobierno que Vilagarcía no se quede aislada. Su silencio ante este caos es cómplice de la dejadez de su propio partido en el Gobierno". Añade que "un alcalde debe defender a sus vecinos por encima de sus siglas".

El PP presentará iniciativas en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno explique con detalle los motivos de este parón en los trenes.