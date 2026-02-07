Noche de boleros en Vilagarcía, un viaje con la Savoy Club Big Band
La cita es el 11 de abril en el Auditorio y las entradas se ponen a la venta este domingo
Los amantes del bolero están de suerte. La Savoy Club Big Band desembarca el próximo 11 de abril en el Auditorio con una de esas actuaciones memorables y con uno de los géneros más románticos de la música popular latinoamericana como protagonista. La formación integrada por 24 músicos y cantantes presentará el espectáculo "Antología del bolero", un viaje sonoro y emocional a través de temas que forman parte de la historia de una época y de varias generaciones.
La Savoy Club Big Band ofrecerá un concierto de hora y media de duración, en el que voces masculinas y femeninas interpretarán temas emblemáticos acompañados por una banda conformada por equiop de viento, piano, contrabajo y percusión.
Las entradas para esta cita musical podrán adquirirse a partir de este domingo. La zona A tiene un coste de 30 euros, la B de 25 y la C de 20.
Programa
El espectáculo está impregnado de la esencia del bolero clásico, pero en una propuesta muy actual y altamente emotiva. Lo que se busca es un tributo a los grandes compositores y una invitación a redescubrir la magia del bolero en un formato escénico elegante y vibrante.
La Savoy Club Big Band nació a principios del año 2016 por iniciativa de su director y de un grupo de músicos amantes del Latin Jazz. Su estilo musical invita a un viaje por los salones de baile de Nueva York de los años 50, cuando las grandes orquestas tocaban ritmos latinos y emanaban elegancia y calidad musical.