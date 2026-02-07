Mi cuenta

Vilagarcía

Noche de boleros en Vilagarcía, un viaje con la Savoy Club Big Band

La cita es el 11 de abril en el Auditorio y las entradas se ponen a la venta este domingo

Fátima Frieiro
07/02/2026 14:13
Los mejores boleros sonarán de la mano de este espectáculo en el Auditorio de Vilagarcía
Los mejores boleros sonarán de la mano de este espectáculo en el Auditorio de Vilagarcía
Los amantes del bolero están de suerte. La Savoy Club Big Band desembarca el próximo 11 de abril en el Auditorio con una de esas actuaciones memorables y con uno de los géneros más románticos de la música popular latinoamericana como protagonista. La formación integrada por 24 músicos y cantantes presentará el espectáculo "Antología del bolero", un viaje sonoro y emocional a través de temas que forman parte de la historia de una época y de varias generaciones.

La Savoy Club Big Band ofrecerá un concierto de hora y media de duración, en el que voces masculinas y femeninas interpretarán temas emblemáticos acompañados por una banda conformada por equiop de viento, piano, contrabajo y percusión.

Las entradas para esta cita musical podrán adquirirse a partir de este domingo. La zona A tiene un coste de 30 euros, la B de 25 y la C de 20.

Programa

El espectáculo está impregnado de la esencia del bolero clásico, pero en una propuesta muy actual y altamente emotiva. Lo que se busca es un tributo a los grandes compositores y una invitación a redescubrir la magia del bolero en un formato escénico elegante y vibrante.

La Savoy Club Big Band nació a principios del año 2016 por iniciativa de su director y de un grupo de músicos amantes del Latin Jazz. Su estilo musical invita a un viaje por los salones de baile de Nueva York de los años 50, cuando las grandes orquestas tocaban ritmos latinos y emanaban elegancia y calidad musical.

