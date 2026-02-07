Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Los senadores del PP acusan al Ministerio de “discriminar” a Vilagarcía en el cuarto juzgado

Fátima Frieiro
07/02/2026 02:03
Imagen de los juzgados de Vilagarcía | M. Ferreirós
Los senadores del PP de Pontevedra presentaron una batería de preguntas al Gobierno solicitando explicaciones sobre las nuevas unidades judiciales que se crearán en el territorio al considerar que la provincia recibe un “trato claramente discriminatorio”. La senadora Pepa Pardo pide explicaciones concretas y que se aclare qué criterios se siguieron para no dotar de nuevas unidades judiciales a Vilagarcía. Y es que, cabe recordar, la demanda de un cuarto juzgado para la capital arousana es algo que viene de lejos y que no acaba de hacerse realidad. Todo pese a la saturación de las salas judiciales de la ciudad y a las características específicas que hay en este territorio, como son por temas de narcotráfico.

Según Pardo en la provincia de Pontevedra “temos unidades completamente colapsadas polo volume de traballo, como é a sección sexta da Audiencia de Pontevedra e os xulgados do Mercantil de Vigo”. Ambas creaciones tampoco se contemplan.

La petición del cuarto juzgado para la capital arousana viene de lejos y desde las diferentes corporaciones locales se ha abordado directamente esta reclamación que, de momento, no ha llegado a buen puerto y que no parece prioritaria a nivel de creación.

