Los 34 contenedores de ropa de Cáritas recogieron el año pasado 113,6 toneladas de residuos textiles

Visita a la tienda Arroupa, de Cáritas Gonzalo Salgado

Un total de 113,6 toneladas de residuos textiles en solo un año. Esta es la cantidad que se ha recogido en los contenedores del proyecto “Arroupa”, de Cáritas Diocesana. Los vecinos de Vilagarcía optaron por depositar en los 34 puntos de recogida que hay operativos aquella ropa que ya no usaban. De los 34 contenedores la gran mayoría están ubicados en suelo público, mientras que hay tres en zonas privadas. Concretamente es el ropero parroquial de la iglesia de Santa Baia de Arealonga y el del aparcamiento del Alcampo.

En los puntos de recogida de la calle se depositaron durante el año 2025 un total de 105,9 toneladas de ropa y calzado, mientras que en los tres restantes fueron 7,6. El Concello colabora con esta iniciativa desde el año 2015 eximiendo a Cáritas del abono de la tasa por ocupación de la vía pública.

Planeta y empleo

El programa, además de contribuir a proteger el medio ambiente, sirve para dar empleo a personas en riesgo de exclusión social. Este personal se encarga del vaciado de los contenedores y del traslado de los residuos a una planta que la ONG tiene en el polígono do Tambre. Ahí se procede a la separación, selección, clasificación y tratamiento de los mismos.

Según el informe remitido por la entidad social el 88,5% del residuo recuperado era material reutilizable. Es decir, este puede ser reacondicionado para su venta como producto de segunda mano o bien ser transformado para usarse como tela para la elaboración de otras prendas. De hecho –y según los datos facilitados por el Concello–solo fue necesario desechar el 9,5% del total al tratarse o bien de “impropios” o de ropa no apta para el reciclaje. El 2% del volumen restante correspondía a otro tipo de residuos que se gestionó a través de la empresa autorizada, en este caso Coregal.

El proyecto cierra el círculo poniendo a la venta las prendas en buen estado en las tiendas que lleva su nombre. En el caso de Vilagarcía se inauguró una recientemente en la calle Castelao. Es la segunda que hay en la provincia de Pontevedra.

Además de poder adquirir prendas a precios asequibles el comercio también es el punto al que los usuarios de Cáritas acuden a recoger ropa donada. Lo hacen utilizando un código QR que les facilita la organización. De este modo se logra desestigmatizar a estas personas, que van a la tienda como un cliente más. A mayores del personal que atiende el establecimiento el comercio también da trabajo a una costurera que se encarga de los arreglos. Una fórmula que se ve que funciona y que está más que asentada.