Vilagarcía
La Policía intercepta a un conductor que circulaba en zigzag, sin luces, sin carné y sin seguro por Doutor Tourón
Los hechos ocurrieron de madrugada y los agentes señalan que el hombre nunca había obtenido el permiso de conducción
Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron de madrugada a un hombre que circulaba por la avenida Doutor Tourón sin luces y haciendo zigzag con su vehículo. Tras darle el alto los agentes municipales constataron que el hombre nunca se había sacado el carné de conducir y que, además, el turismo en cuestión carecía de seguro y de ITV. Hechos todos ellos por los que está siendo investigado.
Durante la madrugada la Policía Local de Vilagarcía también registró dos alcoholemias positivas.