Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Policía intercepta a un conductor que circulaba en zigzag, sin luces, sin carné y sin seguro por Doutor Tourón

Los hechos ocurrieron de madrugada y los agentes señalan que el hombre nunca había obtenido el permiso de conducción

Fátima Frieiro
07/02/2026 14:01
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Coches de la Policía Local de Vilagarcía
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron de madrugada a un hombre que circulaba por la avenida Doutor Tourón sin luces y haciendo zigzag con su vehículo. Tras darle el alto los agentes municipales constataron que el hombre nunca se había sacado el carné de conducir y que, además, el turismo en cuestión carecía de seguro y de ITV. Hechos todos ellos por los que está siendo investigado.

Durante la madrugada la Policía Local de Vilagarcía también registró dos alcoholemias positivas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Premio 'Ramón Doval recayó en Carlos Gude Parada, trabajador del turno de noche del área de Producción de la parcela 13 de la compañía

Congalsa pondrá en marcha este año en el polígono industrial de A Tomada sus nuevas instalaciones con 26 millones de inversión
Chechu López
Galiza Nova eligió a David Casais y Elsa Santamaría como sus nuevos responsables en la comarca barbanzana

David Casais y Elsa Santamaría fueron elegidos como nuevos responsables comarcal y de organización de Galiza Nova
Chechu López
Portonovo y Umia juegan este domingo como locales

El Portonovo recibe al Tyde pendiente del estado del campo de Baltar
Gonzalo Sánchez
Mariola Sampedro defendió que tendrá más ediles para defender los intereses vecinales

El Ayuntamiento de Ribeira saca a contratación por unos 125.000 euros el servicio de prevención ajena en sus cuatro especialidades
Chechu López