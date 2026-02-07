La Policía intercepta a un conductor que circulaba en zigzag, sin luces, sin carné y sin seguro por Doutor Tourón

Coches de la Policía Local de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron de madrugada a un hombre que circulaba por la avenida Doutor Tourón sin luces y haciendo zigzag con su vehículo. Tras darle el alto los agentes municipales constataron que el hombre nunca se había sacado el carné de conducir y que, además, el turismo en cuestión carecía de seguro y de ITV. Hechos todos ellos por los que está siendo investigado.

Durante la madrugada la Policía Local de Vilagarcía también registró dos alcoholemias positivas.