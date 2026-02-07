Emoción, sonrisas y muchos reencuentros para celebrar el centenario del colegio San Francisco

Nadie quiso perderse la cita. Más de 200 exalumnos -la mayoría mujeres-, equipo docente en activo y maestras jubiladas se reunieron en el día de ayer para celebrar el centenario del colegio San Francisco. Sentadas a la mesa del Gato Negro en Carril se mezclaron diversas generaciones de aquellas niñas y niños que aprendieron a leer en este centro, forjaron su personalidad e hicieron los primeros mejores amigos.

Las edades de los comensales eran muy dispares, ya que en el evento hubo representación de, por ejemplo, las nacidas en la década de los 50 pero también de aquellos que hace muy pocos años cruzaron la puerta de este reconocido colegio de Vilagarcía hace pocos años.

Comida colegio San Francisco Mónica Ferreirós

Esta celebración comenzó como lo hacían -y hacen- todas en ese colegio: cantando. Todos los invitados unieron sus voces e incluso se atrevieron a dar palmas ante la entrada de las monjas que, hace no pocos años, les ayudaron a aprender matemáticas o literatura y, por supuesto valores.

Tras este primero momento emotivo las conversaciones entre mesas se comenzaron a mezclar. Los distintos ex compañeros se preguntaban por sus vidas y recordaban algunas anécdotas vividas en las clases de ese “cole que dicen que es muy feo, porque no tiene balcones pero tiene unas alumnas que roban los corazones”. Después fue el momento del vídeo recordatorio de los cien años y de divertirse con el gran bingo musical. La comida, se volvió merienda y terminó con una sesión de baile pasadas las ocho de la tarde.

Comida colegio San Francisco Mónica Ferreirós

Otros eventos

Esta celebración se enmarca dentro de todas las actividades que el colegio está llevando a cabo para celebrar su centenario. Tras haber descubierto una placa homenaje que luce desde hace meses en la puerta del centro o, por ejemplo, llevar a cabo una gala en el auditorio de la localidad, con esta reunión y una próxima exposición de fotografías que tendrá lugar en el propio colegio, se darán por concluidas las iniciativas que rememoran su siglo de historia.