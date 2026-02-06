Vilagarcía mejora la atención y el asesoramiento especializado en materia de extranjería

Fachada del Concello de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El área de Servizos Sociais del Concello de Vilagarcía acaba de poner en marcha un nuevo servicio para mejorar la atención en materia de extranjería. Desde el Concello señalan que aunque la realidad migratoria de la ciudad es moderada (supone el 6% del total de la población mundial) el asesoramiento técnico especializado es necesario debido a la complejidad normativa.

La prestación se realizará a través de la organización Sen Valos-Migración e Desenvolvemento, con la que el departamento que dirige Tania García firmó un contrato por importe de 11.200 euros para ofrecer atención pública tres días al mes desde febrero hasta el mes de diciembre. Desde el Concello señalan que contar con este servicio permitirá prevenir irregularidades, reducir los riesgos en la tramitación y mejorar el cumplimiento de plazos. Además contribuirá a aliviar la carga de trabajo del personal de Servizos Sociais y a favorecer itinerarios de inclusión más estables y que garanticen la cohesión de la sociedad.

El servicio entró en funcionamiento esta semana y la atención al público se dará los tres primeros martes de cada mes en horario de 10 a 14:30 horas. Se atenderá con el sistema de cita previa que se puede solicitar en el 981 905 977.