Diario de Arousa

Vilagarcía

Ravella reitera a la Xunta la urgencia de reparar los cuatro viales de su competencia

El Concello insiste en el mal estado en el que está el firme de las carreteras autonómicas que hay en la ciudad

Fátima Frieiro
06/02/2026 18:29
Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro
Bolsas de agua en la Avenida Rosalía de Castro
El cada vez más deteriorado firme de los viales autonómicos que hay en Vilagarcía han motivado que el Concello vuelva a urgir a la Xunta de Galicia que actúe de inmediato en los mismos. En concreto se refiere la administración municipal a la avenida Rosalía de Castro, a Agustín Romero y a la de Cambados y Vilanova. También a la antigua carretera de Bamio. De hecho el ejecutivo socialista aprobará este lunes un acuerdo para remitir un escrito de forma inmediata a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

El socavón apareció en la calle Agustín Romero

Un socavón en la calzada obliga a cambios en el tráfico en Agustín Romero

El Concello recuerda que no es la primera vez que hace públicas estas reivindicaciones. De hecho la última petición data del pasado mes de junio y – exponen– “a situación sigue empeorando, en especial tras a sucesión de temporais”.

Peticiones vecinales

Las demandas para que se reparen estos viales no solo parten del Concello, sino también de los colectivos vecinales. Estos hacen referencia sobre todo a la inseguridad y al grado de deterioro de los citados viales. Aparte del mal estado del pavimento muchos tramos presentan graves carencias en materia de seguridad vial porque no tienen aceras para el tránsito de peatones. En los casos en los que sí existen estas no cumplen las medidas mínimas exigidas en materia de accesibilidad. El equipo de gobierno de Alberto Varela se dirige al PP local advirtiéndoles que “sería beneficioso para Vilagarcía instar aos seus xefes da Xunta a que executen estes outros investimentos, polos que a veciñanza reclama constantemente”.

