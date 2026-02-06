Piden trece años de cárcel para el hombre que apuñaló a otro como venganza por la muerte de su padre

El acusado cuando declaró en los juzgados en 2024 Gonzalo Salgado

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acoge el jueves a partir de las diez de la mañana el juicio contra el hombre que –en septiembre de 2024– entró en un bar de Vilagarcía portando una navaja y asestó dos puñaladas a otro, que quedó malherido. La Fiscalía pide un total de trece años de prisión para el acusado, al que se le imputa un delito de asesinato con alevosía en grado de tentativa.

Los hechos que rodean al suceso podrían perfectamente protagonizar una película. Y es que la víctima del apuñalamiento estuvo procesado – y posteriormente quedó absuelto– por la muerte del padre del acusado. Este fue asesinado con dos tiros y calcinado después en la carretera que hay entre Caldas y Catoira. Unos hechos que se remontan al año 1998, es decir, a hace casi 28 años. En un primer momento el ahora apuñalado fue condenado por la Audiencia, pero después fue absuelto por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las investigaciones apuntan a que el autor de las puñaladas habría actuado por venganza, al conocer perfectamente a la víctima.

Los hechos

El escrito de Fiscalía relata que fue el 14 de septiembre de 2024 cuando el acusado se dirigió a un local hostelero de la ciudad – que era frecuentado por la víctima– con el “ánimo de terminar con la vida de este”. Mientras ambos estaban fumando en el exterior el acusado sacó una navaja por sorpresa dirigiéndola a la garganta de la víctima al mismo tiempo que decía “te voy a matar”. A continuación le asestó dos puñaladas.

El Ministerio Público dice que a consecuencia de ello la víctima sufrió una herida importante en el centro de la lengua de tres centímetros, otra en la mucosa yugal y otra en el hombro izquierdo. Por todas ellas necesitó asistencia, así como un tratamiento médico-quirúrgico tardando 50 días en curar. La Fiscalía expone que al hombre le quedaron secuelas físicas, así como un “perjuicio estético ligero”.

En cuanto al acusado la Fiscalía considera que este padece un “trastorno de ideas delirantes” especialmente contra la víctima. Dice el escrito oficial que “en el momento de la comisión de los hechos tenía las capacidades intelectivas y volitivas profundamente alteradas como consecuencia del trastorno que padece”. Además expone el fiscal que “no tiene conciencia de enfermedad ni necesidad de tratamiento, por lo que según informe de estado de salud de los servicios médicos del centro penitenciario de A Lama se requiere tratamiento involuntario”.

Dos días después de los hechos el Juzgado ordenó el ingreso en prisión del acusado. Además de la pena de prisión se pide para él la prohibición de aproximarse a la víctima durante un periodo de 20 años y el pago de cerca de 12.000 euros por las lesiones ocasionadas.