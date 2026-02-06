Mi cuenta

Piden cuatro años de cárcel para el responsable de una clínica de Vilagarcía por falsear test de covid en pandemia

Según el escrito de Fiscalía el negocio estaba ubicado en un edificio de la Praza de Galicia

Fátima Frieiro
06/02/2026 20:30
Pruebas del covid en una foto de archivo en el Hospital do Salnés
La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña - con sede en Santiago- acoge el jueves y el viernes el juicio contra cuatro personas vinculadas a clínicas que - según la Fiscalía- llegaron a emitir 511 certificados PCR de pruebas de covid sin tener autorización para ello. Entre los cuatro acusados está el responsable de una clínica de Vilagarcía ubicada en la Praza de Galicia, según el propio escrito de Fiscalía. Para él piden un total de cuatro años y cuatro meses de prisión, así como el abono de 20 euros diarios por seis meses y 15 durante 10 meses.

A los cuatro acusados - también está implicada una clínica de Milladoiro- se les atribuye un delito continuado de falsedad documental y estafa. Además de los responsables de los negocios de ambas localidades también se sentarán ante el juez dos empleadas.

Según la Fiscalía las clínicas carecían de autorización, infraestructura y capacidad para realizar análisis clínicos y - en concreto- para realizar test de antígenos y PCR de coronavirus. Por este motivo en un primer momento realizaron contratos con laboratorios externos, que acabaron cesándolos por impagos.

El Ministerio Público sostiene que una vez que ya no contaban con los laboratorios externos - entre octubre y diciembre de 2021- los encausados emitieron igualmente 511 certificados PCR y sus correspondientes solicitudes de análisis "a sabiendas de su falsedad y guiados del ánimo de obtener un beneficio ilícito".

En este contexto el escrito recoge que las clínicas se presentaban en el mercado y ante la clientela como "apariencia de legalidad".

