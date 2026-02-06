Los pasajeros de Vilagarcía se quedarán sin tren hasta el lunes

Estación de tren de Vilagarcía tras la cancelación del servicio Mónica Ferreirós

Renfe bloquea la venta de trenes con origen o destino Vigo hasta el próximo lunes (incluido). El servicio se encuentra suspendido desde este pasado jueves por las condiciones meteorológicas adversas que por el momento continúan golpeando la comarca.

De esta manera, la web de Renfe no permitirá comprar billetes a los pasajeros de Vilagarcía que quieran viajar con destino Vigo o Santiago, aunque podría levantarse este 'veto' si mejoran las condiciones meteorológicas.

"La suspensión del servicio fue a petición de la operadora. No es que nosotros suspendiésemos el servicio o que no se pueda circular. Nosotros no teníamos ningún punto dañado", insistieron desde Adif, añadiendo que incluso han circulado por esos tramos trenes de mercancías sin viajeros en las últimas horas.