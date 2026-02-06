Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía 

Los pasajeros de Vilagarcía se quedarán sin tren hasta el lunes

Renfe suspendió el servicio con origen o destino Vigo tras la llegada del tren de borrascas

Fátima Pérez
06/02/2026 20:24
Estación de tren de Vilagarcía tras la cancelación del servicio
Estación de tren de Vilagarcía tras la cancelación del servicio
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Renfe bloquea la venta de trenes con origen o destino Vigo hasta el próximo lunes (incluido). El servicio se encuentra suspendido desde este pasado jueves por las condiciones meteorológicas adversas que por el momento continúan golpeando la comarca. 

De esta manera, la web de Renfe no permitirá comprar billetes a los pasajeros de Vilagarcía que quieran viajar con destino Vigo o Santiago, aunque podría levantarse este 'veto' si mejoran las condiciones meteorológicas.

"La suspensión del servicio fue a petición de la operadora. No es que nosotros suspendiésemos el servicio o que no se pueda circular. Nosotros no teníamos ningún punto dañado", insistieron desde Adif, añadiendo que incluso han circulado por esos tramos trenes de mercancías sin viajeros en las últimas horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Somos afirma que Ribadumia “leva anos” “perdoando” recibos de impuestos y multas
Redacción
El grupo español conformado por Teo Cardalda y María Monsonís

La actuación del grupo Cómplices será el plato fuerte en la noche del Lacón con Grelos
Fátima Pérez
Socorro Tobío y Elisa Souto en el centro de Guatemala

De Caldas hasta Guatemala: un viaje para trabajar en favor de los menores vulnerables
Fátima Pérez
Imagen del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, durante el desayuno informativo

Sanxenxo prevé construir “unhas 250 vivendas” públicas antes de que acabe mandato
C. Hierro