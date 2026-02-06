Mi cuenta

Vilagarcía

Jiu-Jitsu y pilates se dan la mano para recaudar fondos para la enfermedad de Alexander

El Dojo Berserker ofrece un taller solidario el día 7 de marzo en las dependencias del club

Fátima Frieiro
06/02/2026 19:46
En la presentación del evento estuvieron las promotoras de los talleres, el alcalde y el edil de Deportes
Vilagarcía vuelve a demostrar que es una ciudad solidaria. Las disciplinas deportivas Jiu-Jitsu y el Pilates se alían en un evento solidario que tiene un fin muy específico, el de ayudar a la investigación de la enfermedad de Alexander. Una dolencia ultrarrara que padecen solo seis niños en toda España y muy pocos a nivel mundial. De ellos uno es de O Grove – Xandre–y otro de Nigrán –Mauri–. Es precisamente tras el contacto con la familia de este último cuando nació el interés del club vilagarciano Dojo Berserker por colaborar con su grano de arena.

Desde este club Fátima Diz explicó que el próximo 7 de marzo habrá un evento en las dependencias de esta escuela – ubicada en A Escardia– en el que se impartirán talleres de jiu-jitsu, una disciplina deportiva que trabaja tanto el cuerpo como la mente. “La actividad está abierta al público en general, no importa la edad ni si antes se ha practicado deporte. Habrá varias personas del club para ayudar”, explica Diz. Por su parte – y dentro de esa misma iniciativa– Alba Casal será la encargada de dirigir las sesiones de pilates.

Un momento del sorteo de regalos en el evento

Recaudan más de 1.900 euros en el ‘Tardeo Solidario’ en favor de ‘A Sonrisa de Xandre’

Más información

El evento será de once de la mañana a una de la tarde y quienes deseen pasárselo bien y – al mismo tiempo– contribuir a una buena causa deberán reservar plaza llamando al teléfono 657 016 856 y pagar una cuota de 20 euros. Esta debe abonarse en el número de cuenta ES26 2100 4790 4502 0046 2462 poniendo en el concepto “Donativo para Mauri”.

Fátima Diz fue la encargada de leer en la presentación del evento una emotiva carta escrita por la madre del pequeño Mauri, promotora de la asociación de afectados a nivel nacional.

Los fondos que se precisan son para financiar un novedoso proyecto de investigación que se está llevando a cabo en Barcelona sobre la enfermedad y que supone un coste de entre 500.000 y un millón de euros. “Cada mes cuenta”, relata la madre de Mauri con la voz de Fátima Diz.

Apoyo del Concello

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, asistió a la presentación del evento junto al edil de Deportes, Carlos Coira. El regidor agradeció al colectivo que promueve este tipo de iniciativas y el esfuerzo y trabajo desinteresado que hace por ayudar a quienes más lo necesitan. También destacó la buena combinación de deporte y solidaridad “porque esta é un dos valores que rexen a práctica deportiva, xunto co esforzo e o traballo en equipo”.

Varela animó a los vecinos a participar en el taller y lanzó un deseo de que administraciones y empresas farmacéuticas dediquen esfuerzos a investigar estas dolencias raras.

