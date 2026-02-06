Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Solifest de O Piñeiriño ficha a Maneiro, Amaramar y Los Bics

La tercera edición de este festival solidario es el día 19 de abril a beneficio de Amencer-Aspace

Fátima Frieiro
06/02/2026 13:24
Ya hay programa para la tercera edición del Solifest, el festival solidario que el barrio de O Piñeiriño acoge a beneficio de Amencer-Aspace. Maneiro (exvocalista de Heredeiros da Crus que ahora emprende su carrera en solitario) es el cabeza de cartel de una iniciativa que llega cargada de propuestas. La cita es el domingo 19 de abril.

Maneiro desembarcará en el barrio vilagarciano con "a súa mellor versión", tal y como la propia organización define la edición del Solifest de este año. El artista inaugurará en O Piñeiriño su temporada de festivales, sumándose a una causa que pone la música al servicio de la comunidad. No será el único que se subirá al escenario. También lo harán la banda emergente de Santiago Amaramar. Esta llega con fuerta a la escena indie gallega. Formados en 2024 ofrecen un directo intenso y emocional, con letras de inspiración poética ligadas al mar.

El tercer nombre confirmado es Los Bics, una joven banda local que representa - según la organización- lo que es el espíritu del Solifest. Tras estrenarse las pasadas navidades en conciertos solidarios el grupo da el salto versionando clásicos del rock y del pop y demostrando que el talento del barrio y de Vilagarcía también merecen grandes focos.

Mezcla de estilos y grupos

A estos tres primeros nombres se les sumarán otros que se irán dando a conocer en las próximas semanas. Desde la organización destacan la importancia de mezclar artistas consagrados y bandas emergentes reforzando la idea de que el Solifest es "moito máis ca un escenario: é un lugar onde pasan cousas, onde a música se converte nunha ferramenta solidaria e onde, edición tras edición, o festival achégase un pouco máis á súa mellor versión".

El evento cuenta con la colaboración del Concello de Vilagarcía y de la Diputación de Pontevedra.

