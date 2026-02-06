Vilagarcía
Buscan a un vecino de Trabanca Sardiñeira que desapareció ayer de su casa
Julio Alberto tiene 41 años, mide 1,75 metros, es de complexión delgada y llevaría puesto un plumífero azul oscuro con capucha y un pantalón de chándal del FCB
Julio Alberto L. D. es vecino de Trabanca Sardiñeira (Vilagarcía), tiene 41 años y se encuentra desaparecido desde ayer.
Mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y en el momento de su desaparición vestía un plumífero azul oscuro con capucha y un pantalón de chándal del Fútbol Club Barcelona.
Sus familiares y allegados ya lo están buscando y solicitan la colaboración ciudadana. Si alguien lo ve o tiene alguna información, piden que se pongan en contacto con este teléfono: 868 286 726.