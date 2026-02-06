Buscan a un vecino de Trabanca Sardiñeira que desapareció ayer de su casa

Julio Alberto L. D. desapareció ayer de su casa Cedida

Julio Alberto L. D. es vecino de Trabanca Sardiñeira (Vilagarcía), tiene 41 años y se encuentra desaparecido desde ayer.

Mide aproximadamente 1,75 metros, es de complexión delgada y en el momento de su desaparición vestía un plumífero azul oscuro con capucha y un pantalón de chándal del Fútbol Club Barcelona.

Sus familiares y allegados ya lo están buscando y solicitan la colaboración ciudadana. Si alguien lo ve o tiene alguna información, piden que se pongan en contacto con este teléfono: 868 286 726.