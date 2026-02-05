Vilagarcía suma vivienda nueva con dos promociones privadas en curso

El alquiler de vivienda es un problema desde hace años en la capital arousana

Vilagarcía contará en un breve período de tiempo con más vivienda privada en el mercado. El Concello acaba de conceder licencia para la construcción de dos bloques de edificios en las calles Santa Lucía y en San Roque, lo que supondrá un total de 46 nuevos pisos. Estos datos para Ravella demuestran la recuperación gradual del sector de la construcción en Vilagarcía, que ya quedó palpable en los últimos meses con otras promociones de las mismas características en otros puntos de la ciudad.

De hecho el pasado mes de diciembre se concedieron permisos desde la administración local para construir otros cuatro bloques de vivienda colectiva en la urbanización de O Piñeiriño. Aquí serán 27 pisos en total. Además también hubo licencia para las calles Blanco Amor en su esquina con la avenida de As Carolinas (para 39 pisos), en Francisco Porto (para seis viviendas) y en Ramón Martínez (para un total de cinco domicilios). Desde la administración municipal también indican que se está notando el aumento de la actividad de rehabilitación y división de viviendas y bajos para dedicar tanto a residencia como a alquiler turístico. Otro aspecto a destacar es que en Vilagarcía la vivienda unifamiliar (para la que también se siguen concediendo licencias) está siendo superada por la colectiva (bloques de inmuebles).

Para el gobierno local el conjunto de todos estos factores “é o mellor síntoma que se pode ter do progreso que estamos vendo en Vilagarcía, froito do traballo realizado durante os últimos anos e que empeza a dar os seus froitos. Os programas de dinamización comercial, cultural e deportiva, as axudas á promoción do emprego e a creación de empresas e a atención social, xunto cos investimentos en mellora dos servizos e infraestruturas, así como as humanizacións fan de Vilagarcía un lugar ideal para vivir e para investir”.

Estas promociones de índole privada no son las únicas que se hacen en la ciudad. De hecho también están en marcha proyectos para la construcción de vivienda pública al menos en dos puntos de Vilagarcía.

Marxión y As Carolinas

Cabe recordar que se está tramitando el proyecto de un bloque de doce pisos de promoción pública en el solar de Marxión que el Concello puso a disposición del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Este mismo organismo tiene sobre la mesa el proyecto para la construcción en los próximos años de 350 pisos más – también de promoción pública– en la zona de As Carolinas. Uno de los más ambiciosos a desarrollar en Galicia.