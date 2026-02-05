Usuarios del Hospital critican la falta de aparcamiento: “O de pago ten tarifas inasumibles”

Imagen del Hospital do Salnés

Aparcar en el entorno del Hospital do Salnés – sobre todo en horario de consultas– es una auténtica odisea. Los aparcamientos gratuitos se quedan escasos y en los viales próximos hay señales específicas que indican la prohibición de estacionar. La situación es denunciada por la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, que apunta que la única opción que le queda a muchos pacientes y acompañantes es la de usar el aparcamiento privado que hay justo al lado del centro de Ande. Dicen de él que las tarifas son “inasumibles”. Indica el colectivo que “moitos usuarios se negan a usalos porque as tarifas son moi caras, así vense na obriga de aparcar mal ou nunhas pistas cheas de barro, lonxe da entrada”.

Aquellas personas que acompañan a mayores o a pacientes con problemas de movilidad se ven obligados – dice la asociación– a dejarlos a las puertas del Hospital esperando a que se busque un estacionamiento. Dice el colectivo que “aparcar no Hospital do Salnés é a imaxe de impotencia e a falta de humanidade provocada polo Sergas”. De hecho indican que “ninguén diría que é sanidade pública porque ademais dos recortes que está sufrindo dende hai anos parece que tes que pagar o que non tes para poder acceder ao Hospital.

Lo cierto que estas quejas no vienen de ahora, sino que son reivindicaciones que nacen casi al mismo tiempo que el propio centro hospitalario. Ahora esta asociación reclama al Sergas que busque una solución a un problema que no es exclusivo de O Salnés, sino que se extiende a todos los hospitales públicos de Galicia. “Ano tras ano non só sigue sen resolverse, senón que vai a peor”, expone el colectivo.

Apunta que, por encima, algunos de los espacios públicos para aparcar en la zona de Ande están en un estado muy degradado, sobre todo a raíz de los últimos temporales de lluvias intensas.