Vilagarcía

Un nuevo apagón deja sin suministro eléctrico a viviendas y locales hosteleros del centro

Fátima Frieiro
05/02/2026 20:48
Velas contra el apagón en un bar de Valentín Viqueira
Velas contra el apagón en un bar de Valentín Viqueira
Mónica Ferreirós
Los trabajos que varios operarios de la empresa Elecnor realizaron en el transformador de A Marina derivaron en un nuevo apagón en buena parte del centro urbano de la ciudad. Una incidencia que duró horas y que afectó no solo a viviendas, sino a establecimientos hosteleros de lugares como A Marina, O Castro y A Baldosa, que tuvieron que ingeniárselas con velas y otros elementos para no perder la clientela. De hecho hubo incluso quien sopló las velas de cumpleaños a oscuras. El apagón generó un malestar importante entre quienes estuvieron afectados, dado que es el segundo día consecutivo que se vive esta circunstancia en una de las zonas más céntricas de la localidad.

Cabe recordar que el miércoles esta misma incidencia se registró también en la Praza da Liberdade en Carril. La acumulación de agua afectó al transformador y, por lo tanto, directamente al suministro eléctrico del entorno. Ese mismo problema lo hubo también durante el fin de semana en zonas como Trabanca Sardiñeira, Bamio o Guillán.

