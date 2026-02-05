Un conductor ebrio choca contra un macetero y dos coches aparcados en Vilagarcía

Zona donde tuvo lugar GonzaloSalgado

L Policía Local de Vilagarcía inteceptó durante la noche del miércoles al jueves a un conductor ebrio que, en la Praza Xoán XXIII, chocó contra dos coches aparcados en el margen izquierdo de la vía y contra una maceta de fundición.

Circulaba en dirección a la Avenida López Ballesteros. La patrulla percibió signos externos de ebriedad, por lo que practicó la preceptiva prueba, que arrojó un resultado inferior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La Policía Local lo investiga por un presunto delito por conducción bajo influencia de bebidas y el coche fue inmovilizado.