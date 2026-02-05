Mi cuenta

Diario de Arousa

'Os dous de sempre' llega a Vilagarcía de la mano de Quico Cadaval

La obra, dirigida al público a partir de 13 años, tiene un coste reducido de 5 euros, con bonificaciones

Olalla Bouza
05/02/2026 12:33
Quico Cadaval en un acto en la comarca
Quico Cadaval en un acto en la comarca
Mónica Ferreirós
La segunda parte del ciclo teatral programado por el Concello de Vilagarcía y Agadic se abre este sábado, 7 de febrero, con una nueva obra de Mofa e Befa. Se trata de la versión del clásico de Castelao 'Os dous de sempre', dirigida por el dramaturgo Quico Cadaval. La función será a las 20 horas. Las entradas están a la venta en Ataquilla (hay que sumar los gastos de gestión) y también se podrán adquirir, si no se agotan, en el despacho del Auditorio, desde dos horas antes del inicio de la función.

Es una de las obras mas conocidas del rianxeiro más internacional, pero el título también apela a Mofa e Befa o, lo que es lo mismo, Evaristo Calvo y Víctor Mosqueira, los miembros de este dúo cómico fundado ya hace treinta años. Serán los encargados de encarnar a los entrañables Pedriño y Rañolas, en una comedia dirigida a un público a partir de 13 años.

Al ser una actividad subvencionada por Concello y Agadic, con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía, la entrada general tiene un coste reducido de 5 euros. Además, en Vilagarcía hay bonificaciones para las personas desempleadas, las mayores de 65 años o las titulares de Carné Xove, que podrán acceder por 3 euros a una butaca en el Auditorio, acreditando cualquiera de las tres situaciones.

