Once donantes de órganos y 28 receptores en 2025 en el área de Pontevedra- O Salnés

Presentación de la memoria en años anteriores Cedida

El área sanitaria de Pontevedra y O Salnés registró, a lo largo de 2025, un total de once personas donantes, registrándose la extracción de 34 órganos, que permitieron realizar trasplantes a 28 receptoras, según los datos que se presentaron en una sesión informativa celebrada en Montecelo.

De esta actividad total, ocho fueron donaciones en asistolia controlada, que hizo posibles 19 trasplantes, mientras que tres fueron por muerte encefálica, con un total de 7 receptoras. Los órganos y tejidos explantados en Montecelo permitieron realizar ocho trasplantes de corazón, hígado, riñón, córnea, huesos y vasos sanguíneos.

Cinco pulmones, dos corazones, siete hígados y 20 riñones se extrajeron durante 2025 en el CHUP, mientras que en el caso de los tejidos se explantaron 19 córneas además de otros tejidos, como huesos y vasos sanguíneos de un paciente donador.

En el caso específico de una donación asistolia controlada- tras una muerte circulatoria- se realizaron durante el pasado año las extracciones de dos corazones, tres pulmones, cinco hígados, cuatro riñones y 13 córneas. En cuanto a las de muerte encefálica, en el CHUP se extrajeron, durante 2025, dos pulmones, dos hígados, seis riñones y seis córneas.

Causas del fallecimiento y edad media de los donantes

En cuanto a las causas del fallecimiento de las personas donantes, la hemorragia cerebral fue la más frecuente, con siete casos, seguida en dos ocasiones del traumatismo craneoencefálico y otras dos por causas clínicas. La edad media de las personas donantes se situó en los 65 años, con una media de 63 para las donaciones en asistolia controlada y de los 71 para los casos de muerte encefálica.

La Oficina de Coordinación de Transplantes de la área sanitaria de Pontevedra y O Salnés dispone de un equipo con dos facultativos y tres profesionales de Enfermería, responsables de evaluar aquellos pacientes cuya evolución clínica es susceptible de derivar en una muerte cerebral, así como aquellos sobre los que el equipo médico que los atendió decide limitar las medidas de tratamiento de soporte vital y no tienen contraindicaciones para realizar donaciones en asistolia controlada