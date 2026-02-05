Las farmacias de O Salnés se suman a la red de protección contra la violencia machista

Sumar cada día más esfuerzos es uno de los objetivos que la Subdelegación del Gobierno a la hora de incluir a las farmacias en la red de apoyo a las víctimas de violencia machista. El Auditorio acogió el encuentro para impulsar la creación de puntos violeta en este tipo de establecimientos que son esenciales y de contacto directo con los usuarios sobre todo en las zonas del rural. Al acto acudieron tanto el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, como el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela. El primero apuntó que las farmacias son “puntos especialmente sensibles”, con una gran implantación en el territorio y que implicarlas en la lucha contra la violencia machista es “un salto cualitativo”. Losada puso sobre la mesa las trágicas cifras de víctimas mortales en lo que va de año y apuntó en que la administración “non parará ata que ningunha muller sexa asasinada por ser muller”. Por su parte Varela incidió que “temos a obriga de garantir todas as medidas posibles de auxilio e atención ás vítimas, e máis en momentos coma estes, nos que hai quen aínda nega que a violencia de xénero existe e que é un grave problema”. En toda la provincia hay un total de 437 oficinas de farmacia y la intención es que se adhieran a la campaña las máximas posibles.