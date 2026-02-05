La suspensión de los trenes con destino y origen en Vigo deja a cientos de arousanos en tierra

Un tren en la estación de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Numerosos arousanos que se dispusieron hoy, como casa día, a coger el tren para ir a trabajar, se encontraron en la estación de Vilagarcía con que no sería posible. Todos los convoys con destino y origen en Vigo están suspendidos, debido al temporal previsto para hoy.

La suspensión, con carácter indefinido, afecta a todos los servicios, desde Media Distancia a Alta Velocidades, y mantiene cerrado un tramo estratégico para cientos de trabajadores de O Salnés.

La llegada del temporal 'Leonardo' es lo que se encuentra tras esta decisión de Renfe, debido a la presencia de zonas inundables a lo largo del tramo viario.

La alerta decretada para la jornada de hoy por el Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia es amarillo, tanto por lluvias como por viento, aunque la comunidad se encuentra bajo el influjo de las 'supermareas', que provoca crecidas de mar y ríos.

En cualquier caso, las personas usuarias habituales de la estación mostraron su indignación. Primero, por la falta de aviso. Segundo, por la ausencia de alternativas. Por si cuenta, se desplazaron en autobús aquellos que tenían posibilidades, como los que iban a Santiago o Pontevedra y disponían de horario adecuado, mientras el resto tuvieron que recurrir al coche.