La cancelación de trenes vacía la estación de Vilagarcía

Casi vacía por completa. Así luce la estación de tren de Vilagarcía, a la que acude la vecindad de O Salnés y Catoira para desplazarse a Santiago, Pontevedra o Vigo, tras la cancelación de todos los trenes con destino y origen en las terminales olívicas (Guixar y Urzáiz), debido al mal tiempo.

Renfe adoptó esta decisión esta mañana, causando no poco malestar a las personas viajeras que acudieron, como cada mañana, a la estación para trasladarse a sus respectivos centros de trabajo o estudio. Muchos de ellos tuvieron que recurrir a sus coches o pagar un billete de autobús, ya que la compañía no dispuso de transporte alternativo, como sí se hace en otras ocasiones. Quienes se vieron afectados se quejan de que tampoco recibieron aviso de la cancelación, al menos durante las primeras horas de la mañana.