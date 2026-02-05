Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La estación de tren de Vilagarcía se vació por las cancelaciones de trenes
Vilagarcía

La cancelación de trenes vacía la estación de Vilagarcía

Renfe suspendió todo el tráfico con origen y destino en Vigo por el mal tiempo

Olalla Bouza
05/02/2026 16:25

Casi vacía por completa. Así luce la estación de tren de Vilagarcía, a la que acude la vecindad de O Salnés y Catoira para desplazarse a Santiago, Pontevedra o Vigo, tras la cancelación de todos los trenes con destino y origen en las terminales olívicas (Guixar y Urzáiz), debido al mal tiempo.

Renfe adoptó esta decisión esta mañana, causando no poco malestar a las personas viajeras que acudieron, como cada mañana, a la estación para trasladarse a sus respectivos centros de trabajo o estudio. Muchos de ellos tuvieron que recurrir a sus coches o pagar un billete de autobús, ya que la compañía no dispuso de transporte alternativo, como sí se hace en otras ocasiones. Quienes se vieron afectados se quejan de que tampoco recibieron aviso de la cancelación, al menos durante las primeras horas de la mañana.

Te puede interesar

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 juegan por el ascenso en Arteixo

Tres canteranos del Arosa disputan el Campeonato de España en Arteixo con Galicia
Gonzalo Sánchez
Imagen del parking Xoán XXIII

Un conductor ebrio choca contra un macetero y dos coches aparcados en Vilagarcía
Olalla Bouza
Casa do Concello de Pontecesures

Investigados un menor y otro joven de 23 años por daños en el mobiliario urbano de Cesures
Fátima Pérez
Nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual

Boiro suma un nuevo vehículo al servicio municipal de limpieza
Fátima Pérez