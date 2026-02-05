El gobierno local de Vilagarcía recuerda al PP que invirtió 1 millón de euros en renovar tres kilómetros de red

El alcalde, Alberto Varela, y la portavoz, Tania García, durante un Pleno Mónica Ferreirós

El grupo de gobierno de Vilagarcía sale al paso de las críticas del Partido Popular y le pregunta a la formación de la oposición que entiende por "plan de mantemento do saneamento", ya que, dicen, "según se desprende das súas últimas declaracións, instalar algo máis de tres quilómetros de rede, con un investimento de 1,1 millóns de euros en dous anos e medio, non conta como tal para eles".

En este sentido, recuerdan que hace menos de una semana que el ejecutivo de Alberto Varela compareció para hacer balance de las actuaciones en esta materia, "aínda que os populares prefiren negar a realidade, creando discusións sen fundamento algún", reiteran desde Ravella.

Beneficiadas 316 viviendas

En este sentido, desde Ravella inciden en que fueron 23 las obras de este tipo realizadas desde mediados de 2023 en doce lugares de las parroquias del municipio y que beneficiaron a 316 viviendas. "Pódenlle preguntar á veciñanza desas zonas si hai ou non plan de mantemento", apunta el ejecutivo. Inciden en que se trata de uno de los puntos prioritarios del gobierno local de Alberto Varela y que se incluye también en todos los proyectos de reforma urbana o humanizaciones, ampliaciones o mejoras que se ponen en marcha.

"Algo que os gobernos populares obvian, xerando problemas que despois herdamos nós, como aconteceu co proxecto de peonalización da Rúa Vista Alegre, que tivemos que modificar ao acceder á Alcaldía, e coas obras xa en marcha, para evitar males maiores", indicó el regidor.

EL equipo de gobierno lamenta que el PP "centre a súa oposición en obstaculizar melloras", señalan fuentes municipales. Se refieren a su negativa a apoyar los Presupuestos, que recogen vías de financiación para ejecutar estas obras, para que después "veñan reclamando máis melloras e plans que levan anos en marcha". En este sentido, piden al grupo de Ana Granja que "se sume ás solucións que o executivo local pon enriba da mesa, en lugar de crear impedimentos e fomentar polémicas de forma sistemática".