Diario de Arousa

Vilagarcía

El CIFP de Fontecarmoa recibirá a Aíto García Reneses y a Carlos Cortés

El entrenador dará una sesión de juego por conceptos y el árbitro explicará aspectos del reglamento

Olalla Bouza
05/02/2026 13:59
García Reneses junto al conselleiro Román Rodríguez en una visita anterior al centro
García Reneses junto al conselleiro Román Rodríguez en una visita anterior al centro
Los ciclos formativos de Técnicos Deportivos en Baloncesto del CIFP de Fontecarmoa de Vilagarcía contarán con la presencia de Aíto García Reneses y de Carlos Cortés, profesionales de primera fila que compartirán sus conocimientos con alumnado y docentes.

El entrenador, que ya estuvo en más ocasiones en el centro vilagarciano, impartirá mañana, desde las 10 horas en el Pabellón 2 de Fontecarmoa, una sesión de juego por conceptos. Después, a las 12:30 horas, protagonizará un foro abierto en la biblioteca del Centro Integrado de Formación Profesional.

Es uno de los técnicos más exitosos de la historia del baloncesto europeo y entre sus títulos se encuentran una medalla de plata olímpica con la selección española, 9 ligas ACB o cinco Copas del Rey, entre otras. Además, destaca por su labor pedagógica, formando durante décadas a generaciones de entrenadores.

El martes 10 será el turno de Carlos Cortés, árbitro nacido en A Coruña con más de 20 años y 600 partidos a sus espaldas, además de 12 temporadas en Euroliga. Explicará aspectos actuales del reglamento de baloncesto, desde las 10:30 horas, y después responderá a preguntas sobre las reglas del deporte, a las 12:30 horas. Las dos actividades serán en la biblioteca del CIFP.

