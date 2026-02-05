El CIFP de Fontecarmoa recibirá a Aíto García Reneses y a Carlos Cortés
El entrenador dará una sesión de juego por conceptos y el árbitro explicará aspectos del reglamento
Los ciclos formativos de Técnicos Deportivos en Baloncesto del CIFP de Fontecarmoa de Vilagarcía contarán con la presencia de Aíto García Reneses y de Carlos Cortés, profesionales de primera fila que compartirán sus conocimientos con alumnado y docentes.
El entrenador, que ya estuvo en más ocasiones en el centro vilagarciano, impartirá mañana, desde las 10 horas en el Pabellón 2 de Fontecarmoa, una sesión de juego por conceptos. Después, a las 12:30 horas, protagonizará un foro abierto en la biblioteca del Centro Integrado de Formación Profesional.
Es uno de los técnicos más exitosos de la historia del baloncesto europeo y entre sus títulos se encuentran una medalla de plata olímpica con la selección española, 9 ligas ACB o cinco Copas del Rey, entre otras. Además, destaca por su labor pedagógica, formando durante décadas a generaciones de entrenadores.
El martes 10 será el turno de Carlos Cortés, árbitro nacido en A Coruña con más de 20 años y 600 partidos a sus espaldas, además de 12 temporadas en Euroliga. Explicará aspectos actuales del reglamento de baloncesto, desde las 10:30 horas, y después responderá a preguntas sobre las reglas del deporte, a las 12:30 horas. Las dos actividades serán en la biblioteca del CIFP.