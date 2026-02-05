Curtas une literatura y cine con Santipérez y Manuel Losada

Presentación de la pasada edición de Curtas Mónica

Curtas Festival do Imaxinario anuncia una nueva colaboración para su edición 2026. Se trata del escritor de thriller y misterio Manuel Losada y del ilustrador Santipérez, cuya técnica y estilo fascinó al público en la primera edición. Serán los encargados de dar vida a las pesadillas de este año a través de un proyecto híbrido, 'Historias desde o Limiar', que combinará el formato digital y el físico.

Los textos de Losada, puestas en imagen por Santipérez, funcionarán como una precuela en la que el público podrá adentrarse antes del inicio del festival. Los relatos se publicarán, periódicamente, en la red, culminando con la edición de un volumen físico. De hecho, el primero ya está en la página de Curtas.

El objetivo es crear un "universo temático propio arredor do festival", una mitología que cobrará vida meses antes de la inauguración. Desde la organización destacan que "é unha verdadeira honra contar coa pluma de Manuel Losada e a arte de Santipérez", algo que llevan buscando desde hace tiempo para "tecer tramas arrepiantes e crear mundos visuais hipnóticos".

Curtas Festival do Imaxinario celebrará su LIV edición del 23 de octubre al 1 de noviembre.