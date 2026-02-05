Comienza la regeneración de la antigua cantera de Cea

Vistas de la cantera de Cea Gonzalo Salgado

Los trabajos para poner en marcha un espacio verde en la antigua cantera de Cea ya comenzaron. La Consellería de Industria autorizó, en julio de 2022, el plan de restauración. La empresa titular del espacio, Triturados Saiar, ya comenzó a ejecutarlo. En la actualidad, y según el cronograma previsto, se encuentra realizando tareas de relleno y vertido de tierra vegetal, lo que se extenderá durante los próximos años.

La Comunidad de Montes de Cea ya abordó la situación de este espacio, que siempre quiso recuperar, en las últimas asambleas y también tenían previsto tratarla durante la siguiente, que se celebrará en los próximos días, según informaron desde la directiva de la entidad.

El proyecto de restauración estuvo años paralizados debido a una serie de atrancos. Administrativamente se desbloqueó en 2022 y ahora comienzan los trabajos para ponerlo en marcha. Los objetivos, definidos en el propio procedimiento público, son conseguir una masa vegetal estable, incrementar la biodiversidad, asentar comunidades de fauna y recuperar el paisaje. No se prevé que afecte a las aguas subterráneas ya que se señala en la memoria, “todas las labores se han efectuado siempre por encima del nivel freático”.

En varias fases

La restauración se realizará por fases. La primera actuación es la que se está llevando a cabo, que consiste en el remodelado del terreno para, posteriormente, llevar a cabo la revegetación. Este primer paso consiste en el relleno del antiguo hueco de la cantera, mediante el uso de rocas y tierras procedentes de explotaciones cercanas. De esta manera, el hueco actual pasará a ser una ladera, con varias orientaciones y alturas.

A continuación, llegará la fase de revegetación, que busca que la zona pueda mantener un uso acorde al entorno ambiental en el que se integra. La situación en la que quedaron los terrenos tras el abandono industrial impidió dicha integración. Por ello, en la memoria del proyecto se establece la necesidad de preparar y, en muchos casos crear, un suelo capaz de acoger especies de plantas y árboles.

Una vez efectuado el relleno, se cubrirá con una capa de 30 centímetros de tierra vegetal y se utilizarán fertilizantes inorgánicos, según lo recogido en el plan de restauración que fue aprobado por la Xunta.

Reforestación con pino atlántico

El pino atlántico es la especie escogida para la reforestación. La plantación debe realizarse a principios del invierno para evitar las heladas y se establece la necesidad de chequeos anuales, para comprobar que las plantas no presentan problemas nutricionales, que se manifiestan con síntomas como hojas amarillas. Otra fase será la de crear un sistema de drenaje. Esta actuación tiene como objetivo crear una balsa de decantación, que servirá como punto de almacenamiento para los comuneros de Cea. Una medida que tiene como objetivo también contribuir en la lucha contra los incendios forestales. Junto a la puesta en valor de la zona, es una de las cuestiones que más interesa a la directiva de la entidad comunal.

Es, en cualquier caso, y como recuerdan desde la administración autonómica, una cuestión que llevará su tiempo. Los plazos que se contemplan en el propio proyecto son largos, aunque según el tipo de actuación.

Así, la ejecución de la cuneta y balsa de decantación durará cinco días. Es la más corta. El relleno de la primera parte del hueco de la cantera tiene un periodo previsto de un año, mientras que la revegetación se extenderá durante tres meses.

Sin embargo, es la segunda fase del henchido lo que se prolongará durante catorce años, según se recoge en la memoria del plan de restauración. La historia de la explotación de la cantera de Cea comenzó en febrero de 1996, cuando se otorgó a Granitos Fernández Fernández SL el permiso de investigación, que posteriormente se transformó en autorización para concesión. La explotación se llevó a cabo hasta 2006, cuando se solicitó la paralización temporal debido a la falta de venta del material extraído en dichas instalaciones. Una autorización que incluía la regeneración de la zona. Estos trabajos comenzaron en 2009, pero se paralizaron a los pocos meses. Ahora, casi 17 años después, ya están en marcha, permitiendo recuperar esta zona para la vecindad.

De hecho, en la actualidad este punto está convertido en un gran vertedero ilegal. En realidad, una práctica que está bastante extendida a lo largo del monte Xiabre. Todo ello pese a que las comunidades de montes también llevan a cabo diversas campañas y actuaciones de información en este sentido, estableciendo en muchos casos vigilancia para evitarlas.

Vertido incontrolado en la entrada Gonzalo Salgado

Una ruta conectada

Y todo ello pese a que la cantera de Cea se convirtió, desde hace tiempo, en un punto de visita de todos aquellas personas que disfrutan con el senderismo. De hecho, es una de las zonas incluidas en los itinerarios marcados por la Concellería de Turismo a lo largo del monte Xiabre. Conecta con otros puntos próximos, como el embalse de Castroagudín, al que se llega por un camino lateral de la cantera; pero también con otros más lejanos, como la playa de Bamio. Poner en valor esta zona y crear un punto de ocio y encuentro fue una propuesta que ya se llevó a Pleno en 2019, por parte de Marea de Vila. Hoy comienza a dar los pasos para ser realidad.