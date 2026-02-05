Anulan el permiso a un preso que abusó de una menor de 16 en Vilagarcía por no reconocer el delito

Fachada de la Audiencia de Pontevedra Gonzalo Salgado

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de dictar un auto en el que rechaza poner en libertad a un condenado por agresión sexual a una menor de edad del partido judicial de Vilagarcía. De esta manera, confirma la resolución dictada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, contra la que recurrió el preso.

En su apelación, pedía que se tuvieran en cuenta los informes de los funcionarios de prisión, en los que se destaca su buena conducta e incluso con reconocimiento de 36 recompensas. El hombre cumple condena de cinco años de prisión por el delito de una agresión sexual a una menor de 16 años de edad.

Sin embargo, el auto de la Audiencia señala que “non sería razoable que a concesión dun permiso de saída sexa automática” una vez que se cumplen los requisitos de buena conducta. En este sentido, señala que deben tenerse en cuenta otras condiciones, como la “perturbación que poidan ocasionar en relación cos fins anoados á súa concesión”. El tribunal que preside José Ramón Barreiro Pardo señala que el informe de la educadora del centro penitenciario señala que el preso realiza el programa del módulo de respeto y trabaja en los talleres productivos, formando parte de varias comisiones y mostrando “boa disposición nas actividades”, siendo altas las valoraciones.

Sin embargo, "mostra un nulo recoñecemento dos feitos polos que cumpre condena, basándose na súa percepción do delito" y "atribúe a responsabilidade á nai da vítima". De hecho, mostró falta de interés a la hora de recibir tratamiento en un programa de intervención. El recurrente cuenta con una orden de alejamiento de la denunciante, así como de comunicación con ella, por un periodo de veinte años y estará una década en libertad vigilada una vez salga de la cárcel. Contra la resolución de la Audiencia no cabe recurso.