Vilagarcía abrió más expedientes por desprendimientos desde edificios en enero que en todo 2025

Emerxencias retira un elemento inestable de una cornisa en Os Duráns Antonio Caeiro

El Concello de Vilagarcía ya abrió siete expedientes por desprendimientos desde edificios de diversos elementos en lo que va de enero. Es uno más de todos los que se tramitaron durante el año pasado. Por ello, desde Ravella reclaman a los propietarios de inmuebles que sufrieron este tipo de incidencias que agilicen al máximo los arreglos, para poder retirar las vallas que delimitan las zonas de seguridad para los viandantes.

Aunque la administración local da prioridad a la tramitación de estos casos, "sen a colaboración dos afectados, a ocupación da vía pública polos valados protectores pode prolongarse durante moito máis tempo do necesario e do desexado", señalan fuentes municipales.

Aunque la situación no es nueva, según explican desde el Concello, se agravó en enero como consecuencia de la sucesión de temporales. Los expedientes abiertos fueron por caída sobre aceras y calzadas de diversos tipos de elementos de inmuebles, con el consiguiente riesgo para las personas y los bienes públicos y privados.

"O balance deste mes é destacable, tendo en conta que en todo o ano 2025 abríronse seis expedientes por mantemento e conservación de inmobles en cumprimento da Lei do Solo e da respectiva Ordenanza Municipal, todos eles informados", señalan desde Ravella.

Así es el procedimiento

La delimitación de la zona de seguridad es necesaria para evitar daños por el alcance de elementos que se puedan soltar de las edificaciones, así como por el derrumbe de cierres de fincas. Esto conlleva la correspondiente ocupación de las aceras o vías públicas, una medida que, siendo imprescindible, puede llegar a prolongarse debido a la suma del grado de rapidez que muestren los propietarios para resolver la situación con el minucioso procedimiento que hay que seguir.

Este último paso implica al Servizo Municipal de Emerxencias- que atiende la incidencia en primera instancia, establece zona de seguridad y remite la primera notificación a los propietarios- y al departamento de Urbanismo- que inicia y tramita los expedientes en materia de disciplina urbanística.

"Aínda que é necesaria, a presenza dos valos nas rúas non é nin estétitca ni, en ocasións, cómoda. Por iso, o Concello axiliza ao máximo as comunicacións e tramitacións dos expedientes·", explican fuentes municipales. La primera notificación que reciben los propietarios es de Emerxencias, comunicando la incidencia y ofreciendo la posibilidad de instalar sus propios medios de separación de la zona, siempre que se garantice la seguridad. Es entonces cuando los particulares pueden iniciar los trámites, encargando a un facultativo competente un informe técnico sobre el estado del edificio.

De forma paralela, Urbanismo inicia expediente y aporta los informes técnicos y jurídicos correspondientes, lo que se notifica a la propiedad mientras se le envía una orden de ejecución, dando un plazo para presentar el dictamen técnico. Será a partir de entonces cuando, si el informe es favorable, el expediente se archiva, dando por concluida la tramitación de Urbanismo. Será entonces cuando se retiren los vallados.

Intervención en Os Duráns

Sin embargo, todo se puede prolongar en el caso de que el dictamen técnico sea desfavorable. Entonces, la propiedad debe acometer las actuaciones que se le indican en el informe. Dependiendo de la dimensión de los trabajos, pueden requerir la elaboración de un proyecto y, en todo caso, deben solicitar la preceptiva licencia de obra al Concello. Una vez finalizada la intervención, los afectados deben volver a encargar un informe técnico, para certificar que se realizaron las tareas indicadas y que el inmueble no presenta riesgo alguno. En este caso, ya se podría liberar la vía pública.

Desde el gobierno local señalan que son conocedores de las inquietudes vecinales por el tiempo que las vallas permanecen en las calles, por ello ven didáctico explicar el procedimiento.

En estos mismos momentos, el Servizo Municipal de Emerxencias se encuentra en el barrio de Os Duráns, asegurando un elemento inestable de la cornisa de una casa antigua. La calle Aquilino Iglesia permanece cerrada por este motivo.