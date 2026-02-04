El PP de Vilagarcía afea a Varela las "continuas" roturas de tuberías

La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja Mónica Ferreirós

El Partido Popular de Vilagarcía lamenta el “estado deficiente” de la red de saneamiento pluviales municipal y reclama un plan de mantenimiento, ante las constantes roturas. El último ejemplo, señalan, se dio en la Avenida Agustín Romero, que provocó un socavón y obligó a desviar el tráfico, “sumándose a una lista de averías que se intensificaron en los últimos meses”.

Eso sí, los conservadores valoran que el ejecutivo de Varela “acometiese con celeridad el arreglo” y no entrase en debates sobre la titularidad del vial. “Vilagarcía no necesita discusiones, necesita soluciones”, dice la portavoz del PP, Ana Granja. En este sentido, los populares inciden en roturas como la que se registró en noviembre a la altura de la playa de A Compostela, en este caso de una tubería que recoge las pluviales de Trabanca y Guillán, pero también la de diciembre en plena Avenida da Mariña, que obligó a cerrar el tráfico durante unos días. Detectan los conservadores un “considerable aumento” de estos episodios, por lo que piden un “adecuado mantenimiento” para evitar el “abandono”