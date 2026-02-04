Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El PP de Vilagarcía afea a Varela las "continuas" roturas de tuberías

Piden un plan municipal de mantenimiento del saneamiento

Olalla Bouza
04/02/2026 20:24
La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja
La portavoz del PP de Vilagarcía, Ana Granja
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Partido Popular de Vilagarcía lamenta el “estado deficiente” de la red de saneamiento pluviales municipal y reclama un plan de mantenimiento, ante las constantes roturas. El último ejemplo, señalan, se dio en la Avenida Agustín Romero, que provocó un socavón y obligó a desviar el tráfico, “sumándose a una lista de averías que se intensificaron en los últimos meses”.

 Eso sí, los conservadores valoran que el ejecutivo de Varela “acometiese con celeridad el arreglo” y no entrase en debates sobre la titularidad del vial. “Vilagarcía no necesita discusiones, necesita soluciones”, dice la portavoz del PP, Ana Granja. En este sentido, los populares inciden en roturas como la que se registró en noviembre a la altura de la playa de A Compostela, en este caso de una tubería que recoge las pluviales de Trabanca y Guillán, pero también la de diciembre en plena Avenida da Mariña, que obligó a cerrar el tráfico durante unos días. Detectan los conservadores un “considerable aumento” de estos episodios, por lo que piden un “adecuado mantenimiento” para evitar el “abandono”

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Aito mantiene un fuerte vínculo con el Ciclo del Baloncesto del CEIP Fontecarmoa

Aíto García Reneses regresa a Vilagarcía para compartir conocimientos con el CIFP Fontecarmoa
Gonzalo Sánchez
Aroa Gutiérrez, caracterizada como Amy Winehouse, se alzó con el primer premio el pasado año

Shakira, King África o Paquita la del Barrio “actuarán” en el inicio del Entroido de Cambados
A. Louro
Alumnado durante la última edición del concurso

El Conservatorio de Cambados premiará a los mejores disfraces en su semana temática ‘Así soan os sentimentos’
A. Louro
Arousa Bike presentó el Campeonato Gallego de Resistencia 3 horas en el Concello con un enorme respaldo.

Arousa Bike trae a Viagarcía el Campeonato Gallego BTT 3 horas de resistencia
Gonzalo Sánchez