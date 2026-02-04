Mi cuenta

Carril y la zona de O Castro se quedan sin luz por averías en transformadores

El mal tiempo pone en jaque la infraestructura eléctrica del municipio

Olalla Bouza
04/02/2026 20:57
Intervención en el transformador de Carril
Intervención en el transformador de Carril
El mal tiempo está causando estragos en la red eléctrica arousana. Si durante el fin de semana fue el viento el responsable de varios cortes de suministro en zonas como Guillán, Trabanca Sardiñeira, Bamio o Carril, hoy una de las incidencias fue motivada por las intensas precipitaciones registradas. Fue en la Praza da Liberdade de Carril donde se acumuló mucha agua en el transformador, que está pendiente de traslado a otra zona, según recuerdan desde el Concello. 

Al haber bomba de achique, el agua estaba caliente, por lo que salía vapor que fue lo que alertó a los vecinos. Hasta la zona, además de la empresa responsable del servicio, Elecnor, se desplazó el jefe del departamento de Electricidad del Concello, así como el Servizo Municipal de Emerxencias, que colaboraron en la solución a la incidencia. 

Como era necesario enfriar el agua, se procedió al corte del suministro durante un tiempo. Una vez que los técnicos municipales finalizaron sus tareas, Elecnor se quedó solucionando la incidencia. En cualquier caso, la asociación de vecinos muestra su malestar por una nueva incidencia que supone un corte eléctrico en Carril, que ya en la tarde del domingo se quedó en varias ocasiones sin luz. Destacan, además, la incidencia que tienen estos problemas sobre la hostelería. El corte se prolongó durante unas dos horas.

Un incendio en A Mariña

También en el centro de Vilagarcía se sufrió un corte de luz durante varias horas esta tarde. Se debió al incendio del transformador situado en la Avenida da Mariña. La incidencia fue destacada en la web de Naturgy, que cuenta en estos días con el mapa repleto de cortes de suministros por todo el territorio gallego. Hasta la zona se desplazó la Policía Local de Vilagarcía.

