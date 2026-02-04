Carril anula todas las jornadas de marisqueo de febrero y Mar aborda la situación de los bancos con el sector

Un momento de la reunión de las cofradías con la conselleira Xunta

La Agrupación de Marisqueo a Pie de Carril decidió anular todas las jornadas de marisqueo del mes de febrero y hará un muestreo en la marea siguiente para evaluar los daños de los temporales y la bajada de salinidad, que ya son evidentes a día de hoy. Además, anuncian que más adelante habrá una nueva reunión para votar la adaptación del plan de marisqueo, así como la posibilidad de acogerse a un cese. Desde la directiva que preside María Porto inciden a las socias sobre la necesidad de asistir a dicha asamblea.

La situación de los bancos marisqueros preocupa en toda Galicia, ya que las condiciones metereológicas de este año están siendo especialmente complicadas, debido a la sucesión de temporales con viento y lluvia. Así quedó de manifiesto en la reunión que mantuvo ayer la Consellería de Mar, Marta Villaverde, con la Federación Galega y las federaciones provinciales de cofradías, en la que también estuvo presente la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez.

Durante el encuentro se abordó el seguimiento de parámetros como la salinidad, que pueden afectar al estado de los bancos como consecuencia de la elevada aportación de agua dulce, derivada de las lluvias persistentes durante las últimas semanas. Aprovechando la presencia de los representantes de los pósitos, se abordó conjuntamente la evolución previa de los bancos y su situación actual, así como las actuaciones de seguimiento que se están llevando a cabo.

Propuesta de baremo

Sin embargo, el momento actual preocupa a todas las partes implicadas. Villaverde destacó que “aínda que Galicia sempre rexistrou episodios prolongados de choiva, a intensidade e duración das precipitacións actuais obriga a manter unha especial vixilancia sobre os bancos marisqueiros”. De hecho, los técnicos de la Consellería están realizando un control continuo de los principales parámetros ambientales que pueden afectar al recurso, como la temperatura, el pH o la salinidad de las aguas, con el objetivo de evaluar los posibles riesgos para la supervivencia y viabilidad de los moluscos.

La responsable autonómica señaló que se seguirá monotorizando su evolución y compartiendo los datos con el sector. Volverá a reunirse con las cofradías una vez que disponga de una evaluación más completa de la situación del recurso, para abordar actuaciones conjuntas. También abordaron una propuesta de baremo para la concesión de los permisos de marisqueo a pie, para la elaboración de un documento consensuado que permita un acceso equilibrado y ordenado a la actividad.