Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro y Nadadora se suman al cartel del Atlantic

El festival, que también incorpora a Depresión Sonora, se celebrará del 17 al 19 de julio en Vilagarcía

Olalla Bouza
04/02/2026 21:11
El Atlantic Fest anuncia a sus primeros artistas confirmados
Público durante una edición anterior de Atlantic Fest
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El cartel del Atlantic Fest, que se celebrará el 17 y el 19 de julio en la playa de A Concha, suma a cuatro nuevas confirmaciones. Se trata de Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro, Nadadora y Depresión Sonora, que compartirán escenario con otros nombres como Nacho Vegas, Carlos Ares o Two Door Cinema Club. El evento cumple su décimo aniversario, apostando por “una forma muy concreta de hacer las cosas”, es decir, “tratar a la música con respeto, a los artistas con el espacio que merecen y al público como lo que es, la parte esencial para la que se prepara todo esto”. 

Apuestan además por el entorno como “único”. Allí se ubicará el recinto principal del especial, que cuenta con dos escenarios: Galicia Calidade, con apoyo de la XUnta a través de la Axencia de Turismo y Vibra Mahou, con las mejores sesiones de djs, que el 19 se trasladará a las calles del municipio, para amenizarla el vermú dominguero. Carolina Durante llega al Atlantic en el mejor momento de su carrera, convertidos en una de las bandas más importantes del rock. Será la única oportunidad de verlos en Galicia durante esta gira. Depresión Sonora llega en una nueva etapa, con temas como ‘La balada de los perros’ y ‘Me va la vida en esto’; mientras que Triángulo de Amor Bizarro aterriza con un nuevo disco a punto de ver la luz y estará en el Atlantic por primera vez. La de Nadadora es también una cita especial, con un nuevo trabajo quince años después y en el que habla de reconstrucción y pérdidas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La cubierta de las gradas presenta un avanzado estado de deterioro

Cambados prevé licitar “nos próximos días” la urgente renovación de la corroída cubierta de Burgáns
A. Louro
Actividad realizada por la Asociación Cultural San Cristóbal de Portonovo

“Granito a granito”: la fórmula para sumar 20.000 euros para luchar contra el cáncer infantil
C. Hierro
El ideal gallego

Un litigio lleva a impulsar un proyecto de normalización de fincas en O Terrón
Beni Yáñez
Uno de estos vehículos, durante la recogida, en la comarca

Ribadumia licita la adquisición de un nuevo camión de basura y de un lavacontenedores
b. y. o salnés