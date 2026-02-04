Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro y Nadadora se suman al cartel del Atlantic

Público durante una edición anterior de Atlantic Fest Mónica Ferreirós

El cartel del Atlantic Fest, que se celebrará el 17 y el 19 de julio en la playa de A Concha, suma a cuatro nuevas confirmaciones. Se trata de Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro, Nadadora y Depresión Sonora, que compartirán escenario con otros nombres como Nacho Vegas, Carlos Ares o Two Door Cinema Club. El evento cumple su décimo aniversario, apostando por “una forma muy concreta de hacer las cosas”, es decir, “tratar a la música con respeto, a los artistas con el espacio que merecen y al público como lo que es, la parte esencial para la que se prepara todo esto”.

Apuestan además por el entorno como “único”. Allí se ubicará el recinto principal del especial, que cuenta con dos escenarios: Galicia Calidade, con apoyo de la XUnta a través de la Axencia de Turismo y Vibra Mahou, con las mejores sesiones de djs, que el 19 se trasladará a las calles del municipio, para amenizarla el vermú dominguero. Carolina Durante llega al Atlantic en el mejor momento de su carrera, convertidos en una de las bandas más importantes del rock. Será la única oportunidad de verlos en Galicia durante esta gira. Depresión Sonora llega en una nueva etapa, con temas como ‘La balada de los perros’ y ‘Me va la vida en esto’; mientras que Triángulo de Amor Bizarro aterriza con un nuevo disco a punto de ver la luz y estará en el Atlantic por primera vez. La de Nadadora es también una cita especial, con un nuevo trabajo quince años después y en el que habla de reconstrucción y pérdidas.