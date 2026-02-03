Más del 50% de los nuevos desempleados de la comarca de O Salnés en enero son de Vilagarcía

Imagen de la hostelería en Vilagarcía

El primer mes del año termina en Arousa con una subida del paro. Lo hace no de forma demasiado abrupta, pero dejando atrás las buenas cifras en cuanto a generación de nuevos puestos de trabajo que se habían registrado hace meses. Así pues –con la excepción de la comarca de Ulla-Umia– tanto O Barbanza como O Salnés perdieron contratos laborales. Sobre todo esta última, que terminó el mes de enero con 151 personas más anotadas en el Servizo Galego de Colocación. Los datos no son buenos en ninguno de los municipios salinienses. Eso sí, hay una excepción. Es la de O Grove, una localidad que logró generar 30 nuevos puestos de trabajo. El resto marcó un enero malo en cuanto a lo laboral. De hecho los datos son especialmente delicados en Vilagarcía. En el primer mes de este 2026 un total de 77 personas perdieron su trabajo. La capital arousana lidera así la destrucción de empleo en la comarca, aglutinando más del 50% de los nuevos parados. En Cambados el número de desempleados también aumentó en enero. De hecho hay 40 más que el mes anterior. El tercer municipio de O Salnés que más destruyó puestos de trabajo fue Meis, con 24 personas más buscando empleo según los datos oficiales facilitados por la Xunta de Galicia.

Por su parte en Sanxenxo un total de 18 personas se suman al listado de desempleados. En A Illa son 11 más y en Ribadumia un total de cuatro. Meaño se mantiene exactamente igual que en el mes de diciembre. En el global de O Salnés la comarca suma 4.512 parados, lejos de la barrera de los 5.000 y con unas cifras de desempleo que –pese a estos datos de enero– se mantienen en unas cifras buenas respecto a anualidades pasadas.

La excepción de Rianxo

En el margen norte de la Ría de Arousa los registros del primer mes del año son similares al sur. En O Barbanza solo Rianxo logró generar nuevos puestos de trabajo, en total 16 más. El resto de municipios destruyeron contratos. El que más Boiro con 16 personas más apuntadas en el Servizo Galego de Colocación, seguido de A Pobra con 14 y Ribeira con 4. La comarca arousana terminó el mes de enero con 2.279 parados, 18 más que el mes anterior.

En el caso de la comarca de Ulla-Umia el número de personas en la búsqueda activa de empleo es de 1.328, tres menos que en el mes anterior. Las cifras son posibles gracias a que Catoira, Cuntis y Pontecesures lograron generar nuevos puestos de trabajo en enero.

La tendencia según años anteriores es que, al menos hasta Semana Santa, el empleo no se dispare. En unas comarcas – principalmente la de O Salnés– que viven fundamentalmente del sector servicios vinculado al turismo las cifras de empleo son más buenas en los meses de verano. Una temporada estival que, eso sí, cada año se estira un poco más.