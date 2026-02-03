Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Las mariscadoras de Carril, pendientes del tiempo: “Este vento pode acabar con todo”

Desde la agrupación echan la vista atrás y temen que se repitan los episodios registrados en 2023

Fátima Frieiro
03/02/2026 00:25
Una foto de archivo de una mariscadora de Carril
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Cada vez que llueve el temor a unas riadas va en aumento en el sector marisquero de Carril. Las fuertes lluvias y el constante goteo de temporales hace temer a la agrupación de mariscadoras una situación similar a la vivida en el año 2023, cuando la producción quedó mermada por completo debido a la bajada en picado de la salinidad. Un temor que regresa ahora con la oleada de temporales que no cesan y que pueden afectar directamente a la producción.

La presidenta de la agrupación carrilexa, María Porto, expone que “máis que a choiva o que importa é o vento, porque iso pode provocar unha baixada aínda máis grande da salinidade e levar todo por diante”. De hecho están a la expectativa día tras día para que la producción sembrada no quede totalmente inservible. “Non podemos pensar cando vemos estes pronósticos no que pasou no ano 2023. É inevitable”, indica.

En aquel momento lo ocurrido no solo en los bancos marisqueros de Carril, sino también en otros como los de Rianxo, fue de auténtica catástrofe. “Estamos preocupadas porque de perderse a ameixa serían moitos cartos tirados ao lixo”, señalan mariscadoras carrilexas.

Los pronósticos meteorológicos no son nada buenos y amenaza con seguir lloviendo todavía durante varios días.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El Polígono do Pousadoiro es uno de los que más empresas concentra

O Salnés crea 218 nuevas empresas en 2025, un 13,30% más que en 2024
A. Louro
Feligreses recibieron los panes bendecidos durante los actos litúrgicos en honor a San Blas en Cambados

Cambados y Briallos celebran San Blas con la bendición de panes y la tradicional romería
A. Louro
Imagen de archivo de donación de juguetes a Cáritas

Cáritas de O Grove atiende a unas 120 personas al mes: “La solidaridad aquí es ejemplar”
C. Hierro
Imagen de archivo de obras en O Grove

El Concello señala que las obras de reforma integral de la calle Batalla de Lepanto arrancan hoy
C. Hierro