Las mariscadoras de Carril, pendientes del tiempo: “Este vento pode acabar con todo”

Una foto de archivo de una mariscadora de Carril Gonzalo Salgado

Cada vez que llueve el temor a unas riadas va en aumento en el sector marisquero de Carril. Las fuertes lluvias y el constante goteo de temporales hace temer a la agrupación de mariscadoras una situación similar a la vivida en el año 2023, cuando la producción quedó mermada por completo debido a la bajada en picado de la salinidad. Un temor que regresa ahora con la oleada de temporales que no cesan y que pueden afectar directamente a la producción.

La presidenta de la agrupación carrilexa, María Porto, expone que “máis que a choiva o que importa é o vento, porque iso pode provocar unha baixada aínda máis grande da salinidade e levar todo por diante”. De hecho están a la expectativa día tras día para que la producción sembrada no quede totalmente inservible. “Non podemos pensar cando vemos estes pronósticos no que pasou no ano 2023. É inevitable”, indica.

En aquel momento lo ocurrido no solo en los bancos marisqueros de Carril, sino también en otros como los de Rianxo, fue de auténtica catástrofe. “Estamos preocupadas porque de perderse a ameixa serían moitos cartos tirados ao lixo”, señalan mariscadoras carrilexas.

Los pronósticos meteorológicos no son nada buenos y amenaza con seguir lloviendo todavía durante varios días.