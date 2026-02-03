La Policía Local de Vilagarcía multa al conductor de un ciclomotor por no tener seguro

Dos agentes de la Policía Local de Vilagarcía patrullando por las calles Gonzalo Salgado

La Policía Local de Vilagarcía interceptó un ciclomotor sin seguro en la Rúa do Souto, también en Cornazo. Tras comprobar la placa de matrícula en el Ficheiro Informático de Vehículos Asegurados de la DGT, el resultado fue que no tenía la suscripción obligatoria.

El cuerpo municipal recuerda que circular sin el seguro obligatorio conlleva, en el caso de los ciclomotores, una sanción de 1.000 euros, a la que deberá hacer frente la personal titular del mismo. Además, es causa de inmovilización del vehículo que, en este caso, fue trasladado al depósito municipal por el servicio de grúa.

Para poder recuperarlo, el titular deberá acreditar que se subsanaron las causas que motivaron su inmovilización- es decir, que ya tiene seguro en vigor- así como realizar el abono de la tasa correspondiente por los días en el depósito.