Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

La Policía Local de Vilagarcía multa al conductor de un ciclomotor por no tener seguro

Recuerda que se trata de un requisito obligatorio para circular

Olalla Bouza
03/02/2026 16:16
Dos agentes de la Policía Local de Vilagarcía patrullando por las calles
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Local de Vilagarcía interceptó un ciclomotor sin seguro en la Rúa do Souto, también en Cornazo. Tras comprobar la placa de matrícula en el Ficheiro Informático de Vehículos Asegurados de la DGT, el resultado fue que no tenía la suscripción obligatoria.

El cuerpo municipal recuerda que circular sin el seguro obligatorio conlleva, en el caso de los ciclomotores, una sanción de 1.000 euros, a la que deberá hacer frente la personal titular del mismo. Además, es causa de inmovilización del vehículo que, en este caso, fue trasladado al depósito municipal por el servicio de grúa.

Para poder recuperarlo, el titular deberá acreditar que se subsanaron las causas que motivaron su inmovilización- es decir, que ya tiene seguro en vigor- así como realizar el abono de la tasa correspondiente por los días en el depósito.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen del socavón en la Avenida de Pontevedra de Sanxenxo

El Concello reparará el socavón producido en la Avenida de Pontevedra debido al temporal
C. Hierro
Francisco Suárez-Puerta Colomer es el portavoz del grupo municipal del PSOE de Ribeira

El PSOE de Ribeira le reprocha al Gobierno local que incremente el gasto corriente y rebaje las inversiones con cargo al POS+2026
Chechu López
Imagen de archivo del Centro de Salud de Sanxenxo

El Centro de Salud de Sanxenxo incorporará a la plantilla un psicólogo
C. Hierro
Imagen de archivo del Hotel Carlos I Silgar

El Hotel Carlos I acoge la quinta edición del evento internacional de baile Arousa Westie Fest
C. Hierro