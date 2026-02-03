Evaristo, Rebeliom do Inframundo y Kumbia Queers, entre las primeras confirmaciones de Revenidas en Vilaxoán

Público en Revenidas Gonzalo Salgado

Revenidas, que se celebrará en Vilaxoán del 10 al 13 de septiembre, ya anuncia sus primeras confirmaciones. Evaristo, Rebeliom do Inframundo, Kumbia Queers, Ilan Amores, Arrhythmia, Sune y Nadie González estarán en una de las citas más esperadas del verano.

La gira más extraordinaria del excantante de La Polla Récords, en la que interpreta las canciones más míticas de sus bandas (entre las que además están Gatillazo y Tropa do Carallo), hará una escala en Vilaxoán. El cantante vasco- aunque nacido en Tui- es una de las primeras confirmaciones de Revenidas, que también contará con Rebeliom do Inframundo, una de las formaciones más sólidas y respetadas de la escena gallega actual.

Con su directo y su "estoupido de enerxía", el grupo de rap llega a Vilaxoán con un nuevo disco bajo el brazo, 'Orgulho'. Pero Revenidas es un abanico de nacionalidades y estilos y los ritmos que se podrán escuchar llegan también desde la otra orilla del Atlántico.

Así, el quinteto argentino Kumbia Queers es otra de las confirmaciones. Fusiona el subgénero electrónico con lo queer, la cumbia y el espíritu punk, así como con la diversión y la política. El folclore caribeño también estará presente de la mano de Ilan Amores, músico bonaerense que desafía las etiquetas, fusionando cumbia, rock y punk y bases electrónicas.

Venta de abonos

El primer avance del cartel de Revenidas 2026 también acoge la presencia de Süne, artista guipuzcoana que presentará en directo un proyecto en el que mezcla la trikitrixa con la electrónica y que, con un solo disco, ya está removiendo la escena. Otras dos bandas autóctonas que cierran este primer avance de Revenidas son Arrhymia, que vuelve tras un año de silencio para estrenar su nuevo trabajo, y la trabaja Nadie González, llamada a actualizar los códigos de la nueva escena urbana gallega.

Los abonos para Revenidas 2026 están a la venta en su web, a un precio de 63 euros (a los que se suman los gastos de gestión). Las personas que lo compren también podrán reservar, en la propia página, el acceso a la acampada, por un importe de 15 euros.