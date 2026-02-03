Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

El Concello defiende que el asfalto de su parte de la rotonda de O Cavadelo está intacto

Fátima Frieiro
03/02/2026 21:32
Imagen de la rotonda
Imagen de la rotonda
Mónica Ferreirós
El Concello de Vilagarcía defiende que el asfalto de su parte de la rotonda de O Cavadelo está intacto. Dicen desde la administración local que ellos solo llevaron a cabo el aglomerado de la parte de la glorieta más interior, dado que es la zona que es de titularidad municipal. Dice Ravella que es el otro trozo, la parte externa del círculo, el que pertenece a la Autoridade Portuaria y el que se encuentra en peor estado. Lo mismo que ocurre en el tramo afectado de la avenida Laureano Gómez Paratcha y en todo el margen de Valle-Inclán.

Ravella asegura que para la obra se tuvo en cuenta la complicación de la zona, dado que al haber giros constantes en la misma por parte de los vehículos, puede provocar que el pavimento se desgaste y deteriore más rápido. De ahí que – subrayan desde la administración local– se utilizase un material específico para pavimentos de este tipo de rodaje que es “mucho más resistente” que para los que son únicamente de circulación de vehículos sin más.

Lo que está claro es que el estado del firme en este punto de la ciudad ya ha suscitado importantes quejas por parte de los conductores que habitualmente utilizan estos viales para desplazarse. Los baches y los desperfectos son notables cuando tan solo han pasado dos meses desde que se ejecutó la obra, lo que indigna todavía más a los afectados.

