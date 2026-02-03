Mi cuenta

El compostaje comunitario permitió tratar 151 toneladas de residuos orgánicos en Vilagarcía en 2025

Siete centros colectivos funcionan en paralelo a 360 colectores individuales

Olalla Bouza
03/02/2026 13:54
Compostero en Sobradelo
Compostero en Sobradelo
El plan de compostaje que gestiona directamente el Concello de Vilagarcía evitó que 151 toneladas de residuos orgánicos de origen domiciliario fuesen a parar a la bolsa convencional durante el año pasado. El reciclado a través de los composteros de uso doméstico repartidos entre la ciudadanía y de los centros comunitarios en funcionamiento dieron como resultado la generación de 31,1 toneladas de abono natural para consumo propio.

El plan de compostaje municipal se sustentó en 2025 en los 360 depósitos de uso doméstico repartidos gratuitamente por el Concello para viviendas unifamiliares que disponen de huerta o jardín, de tal forma que puedan gestionar directamente los residuos que generan. A mayores contaron con los siete centros comunitarios, los dos que venía funcionando desde hace años en O Piñeiriño- uno de los cuales se amplió- y los cinco a mayores que se pusieron en marcha en junio en O Castriño, Matosinhos, Praza Invisa, Trabanca Badiña y en la Galiña Azul de Sobradelo.

A través del compostaje doméstico se gestionaron 110,7 toneladas de materia orgánica, que se transformaron en 23,5 tm de compost; y de la comunitaria, 40,3 tm, que se convirtieron en 8,6 tm de abono natural. Teniendo en cuenta que cinco delos centros comunitarios solo funcionaron seis meses del año, desde Ravella esperan que en 2026 las cifras sean "bastante máis elevadas".

Ahorro de costes

"Grazas a esta iniciativa e á participación da veciñanza, ademais de contribuír ao coidado do medio ambiente evitando que estes materiais teñan que eliminarse mediante a incineración, a administración local aforra o custe que suporía desfacerse desas 151 toneladas na planta de Sogama", señalan desde el Concello.

Por ello, consideran que "Vilagarcía está avanzando a bo paso" en la gestión de la fracción orgánica de basura, tal y como establecen las directrices europeas. El plan municipal de compostaje se complementa con la recogida de calles a través del contenedor marrón, que fue implantado a mediados de 2024. El servicio, gestionado por la concesionaria Urbaser, retiró el año pasado de los depósitos específicos 297,7 toneladas de materia orgánica, que se trasladaron a la planta de compostaje de Sogama en Baión. El Concello continuará apostando por este sistema de tratamiento de la fracción orgánica de basura, ampliando servicios y con nuevas campañas informativas y de sensibilización para seguir elevand la participación en la ciudadanía.

