Vilagarcía

Agustín Romero recupera la normalidad tras el arreglo del agujero abierto en el asfalto

Fátima Frieiro
03/02/2026 21:23
Imagen de Agustín Romero
La avenida Agustín Romero ha recuperado ya la normalidad después de que el servicio municipal de viales acometiese la reparación del agujero abierto en el firme el pasado viernes como consecuencia de un curso de agua subterráneo. Pese a que se trata de una carretera de titularidad autonómica el Concello asumió el arreglo con el objetivo de evitar demoras que puedan agravar más el problema. Todo teniendo en cuenta las intensas lluvias previstas para los próximos días.

Según lo que pudieron constatar los operarios municipales la fisura de una canalización de pluviales hizo que el agua se filtrara al terreno y –debido a las fuertes precipitaciones– se creó un curso de agua que minó el terreno y provocó el hundimiento del firme. La tubería quedó sellada y se rellenó el terreno antes de proceder a la reposición del firme.

Aunque el agujero se delimitó con un perímetro de seguridad el propio viernes el tráfico rodado por la avenida apenas se vio afectada estos días, dado que en el lugar en el que se abrió contaba con un tercer carril de incorporación, lo que permitió mantener los dos sentidos de circulación. Ayer por la mañana, durante las obras y ante la necesidad de operar con maquinaria pesada, el vial estuvo operativo con regulación semafórica.

