Vilagarcía muestra su repulsa al crimen machista de Mos
La Praza de Ravella acogió un minuto de silencio y O Soño de Lilith convoca para mañana por la tarde una concentración de repulsa
El Concello convocó ayer un minuto de silencio en memoria de María Belén, la última víctima de un asesinato machista, en esta ocasión en Mos. O Soño de Lilith convoca para esta tarde, a las 20 horas, una concentración. Será en la Praza de Galicia y se incluye en las protestas convocadas por las feministas gallegas. "Querémonos vivas e libres", explican en el cartel, en el que llaman a la ciudadanía a asistir.