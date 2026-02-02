Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

O Cavadelo y Gómez Paratcha ya registran baches tras solo dos meses de su asfaltado

Fátima Frieiro
02/02/2026 22:41
Baches en la recién asfaltada avenida Gómez Paratcha
Baches en la recién asfaltada avenida Gómez Paratcha
Mónica Ferreirós
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Apenas dos meses ha durado en buen estado el asfalto de la rotonda de O Cavadelo – de acceso a los juzgados de Vilagarcía– y de la avenida Laureano Gómez Paratcha (antigua Rivero de Aguilar). Estas transitadas zonas ya registran varios e importantes baches, pese a que los trabajos de asfaltado se llevaron a cabo a mediados del pasado mes de noviembre.

La obra la llevó a cabo la Autoridade Portuaria de Vilagarcía, que la adjudicó por un importe de 37.750 euros. La actuación contemplaba la renovación del pavimento entre la rotonda del Peirao de Pasaxeiros y de la de O Cavadelo. Ya en el momento de sacar a licitación estos trabajos desde la rada exponían que el vial soporta un importante tránsito de vehículos pesados, de ahí que fuese más que necesaria la intervención. Sin embargo ahora el aglomerado se está deshaciendo a pasos agigantados y en algunos de los puntos del vial ya hay baches de grandes dimensiones para peligro de los vehículos que por él circulan.

Por su parte la actuación en la rotonda de los juzgados fue cosa del Concello, que también adjudicó su asfaltado para poner fin a los numerosos baches que en ella había. Ahora también hay ya desperfectos en la misma visibles a simple vista por los que la utilizan.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Imagen del edificio que sale a subasta en Sanxenxo

Subastan viviendas, garajes y trasteros por valor de tres millones de euros en Noalla
C. Hierro
Destrozos en la cubierta de la vivienda más afectada por la descarga eléctrica de la tormenta del viernes

A Illa descubre más daños causados por la caída del rayo: cinco bombeos de aguas residuales quemados
Beni Yáñez
Imagen de archivo de una céntrica calle de O Grove

Emgrobes sortea 500 euros en descuentos en su campaña ‘O Corazón do Entroido 2026’
C. Hierro
La estación de tratamiento de agua potable de O Salnés

La Mancomunidade contrata dos servicios técnicos para la ampliación de la ETAP comarcal
Beni Yáñez