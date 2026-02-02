O Cavadelo y Gómez Paratcha ya registran baches tras solo dos meses de su asfaltado

Baches en la recién asfaltada avenida Gómez Paratcha Mónica Ferreirós

Apenas dos meses ha durado en buen estado el asfalto de la rotonda de O Cavadelo – de acceso a los juzgados de Vilagarcía– y de la avenida Laureano Gómez Paratcha (antigua Rivero de Aguilar). Estas transitadas zonas ya registran varios e importantes baches, pese a que los trabajos de asfaltado se llevaron a cabo a mediados del pasado mes de noviembre.

La obra la llevó a cabo la Autoridade Portuaria de Vilagarcía, que la adjudicó por un importe de 37.750 euros. La actuación contemplaba la renovación del pavimento entre la rotonda del Peirao de Pasaxeiros y de la de O Cavadelo. Ya en el momento de sacar a licitación estos trabajos desde la rada exponían que el vial soporta un importante tránsito de vehículos pesados, de ahí que fuese más que necesaria la intervención. Sin embargo ahora el aglomerado se está deshaciendo a pasos agigantados y en algunos de los puntos del vial ya hay baches de grandes dimensiones para peligro de los vehículos que por él circulan.

Por su parte la actuación en la rotonda de los juzgados fue cosa del Concello, que también adjudicó su asfaltado para poner fin a los numerosos baches que en ella había. Ahora también hay ya desperfectos en la misma visibles a simple vista por los que la utilizan.