Sandra Merino y Alejandro Gallego componen el grupo Marina Benítez

El Concello pone hoy a la venta las entradas individuales para ‘Merino’, el primer concierto de la nueva edición de ‘Achégate ao Salón’. Sandra Merino, cuyo apellido da nombre al grupo, explica que ella lleva desde 2012 subiéndose a pequeños escenarios de clubs o salas o cantando en la calle. Un día un espectador de sus conciertos se convirtió de pronto en compañero de aventura. Álex Gallego (batería, oficina y diseño de show) fue a verla y todo cambió. Desde 2016 comenzaron a tocar juntos, pero fue en 2019 cuando se constituyen como grupo y sacan al mercado ‘Piel, Equilibrio y Humo’, que sorprendió a la crítica.

¿Como evoluciona su música desde los inicios?

Álex Gallego: La verdad es que fue un proceso muy orgánico y natural. Nuestro primer disco-maqueta fue, como así decirlo, un catálogo, con diversos estilos, canciones que tenía Sandra de diversas épocas...

Sandra Merino: No teníamos mucha idea de a qué queríamos sonar.

¿Y ahora ya lo han descubierto?

A.G.: Sí. Y sobre todo a lo que no.

¿Y a que quiere sonar Merino?

A.G.: Queremos que prevalezca la emoción de la canción por encima de todo. A nivel sonoro, tenemos preferencia por texturas graves y sonidos más cálidos. Pero, por encima de cualquier tendencia, si todos los del equipo escuchamos el tema y no se nos ponen los pelos de punta tenemos que seguir buscando. Es la mayor norma que nos ponemos.

Definieron su pop como nostálgico pero también como esperanzador, ¿creen que el arte puede tener el papel de servir de cobijo y dar aliento?

S.M.: Creo que sí. Todos necesitamos esperanza en todos los apartados de nuestra vida. Es el motor. Es verdad que en nuestras canciones vamos mucho al pasado y a lo que nos sucedió, así como al porqué nos comportamos así ahora; pero siempre hay una mirada hacia el futuro y con ojos bonitos de esperanza.

¿Cómo está siendo la gira de presentación de ‘El Bosque’?

A.G.: Muy guay. Va a sonar un poco populista, pero donde mejor nos han tratado es en Galicia. Estuvimos en PortAmérica y en Son do Camiño. Hicimos la primera parte, de festivales y ciclos, que acaba en febrero y después haremos la gira de salas, que es de la que más ganas tenemos. En los acústicos conseguimos conectar con el público de una manera cercana y tranquila.

Entonces les encantará el formato de ‘Achétate ao Salón’...

A.G.: Es donde más cómodos estamos. Arrancamos tocando en la calle. Ambos formatos nos gustan, pero este tienen un poco más la esencia con la que nacimos

S.M.: Sí, y nos sentimos más libres. Es una manera de mostrar el disco más desnuda.

Después de todos estos años, ¿es difícil mantenerse?

S.M.: Lo importante es cuidar el núcleo, creer en lo que hacemos y enamorarnos cada día de ello. Al margen de cómo nos vaya. Es lo que nos funciona.

A.G: Es mantener esa ilusión de que te apetezcan esos esfuerzos estratosféricos que tiene la música. Hay mucho barro que pisar, pero hay que seguir manteniendo el objetivo en que te apasione coger los instrumentos y subir a la furgoneta. Pero fácil no es.