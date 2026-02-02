Lorena Barreiro: de “desfilar” con los vestidos de su abuela a ser la imagen de las mejores marcas

Una imagen de Lorena Barreiro Cedida

Lorena Barreiro empezó a ser modelo de pequeña. Su juego favorito de niña era “disfrazarse” con la ropa de su madre o lucir los trajes que le cosía su abuela. “Me pasaba horas desfilando por mi casa como si fuera una pasarela y me quedaba hipnotizada viendo en la televisión concursos de modelos y editoriales de moda”, cuenta la vilagarciana que, desde hace trece años, vive en Ciudad de México.

Sus primeros trabajos profesionales fueron en Galicia con algunas sesiones de fotos, pero pronto decidió que quería formar parte de este universo y, para ello, se mudó a Madrid. Allí, cuenta, fue descubierta por una agencia muy reconocida que le dio una oportunidad. “Recuerdo con muchísimo cariño mi primera editorial de moda, fue en Portugal para la revista Woman”, cuenta Barreiro. Ese fue el inicio de su carrera profesional, un trabajo que la llevó a vivir a México, lugar que le enamoró desde el primer día. “Su gente, su energía y la forma tan cálida en la que me acogieron...”, señala la joven.

Profesional polifacética

El recorrido profesional de Lorena Barreiro no se centra únicamente en su trabajo como modelo, sino que su espíritu emprendedor, su creatividad y sus ganas de probar cosas, la han llevado a desarrollar diferentes proyectos, todos ellos, ligados al mundo de la moda.

Así, en primer lugar la vilagarciana recogió éxito gracias a protagonizar diferentes campañas fotográficas para marcas tan importantes como ‘El Corte Inglés’ o posar para revistas de referencia como pueden ser ‘Vogue’ o ‘Harper´s Bazar’. “Aparecer en estas páginas fue un sueño que durante años había imaginado desde la distancia”, cuenta la joven recordando estos primeros trabajos.

Tras ser protagonista de portadas y anuncios, Barreiro se lanzó, ya en México, a la aventura de diseñar sus propias prendas. Así nació la firma ‘Turqueta’, marca que actualmente se encuentra en “stand by”. “Decidí cerrarla para apostar plenamente por mi carrera como creadora de contenido. Hoy es una etapa cerrada pero nunca descarto que, en el momento adecuado, pueda renacer desde otro lugar”, señala la joven. Y es que su firma cerró en un momento de gran éxito tras vestir, por ejemplo, a la actriz Ester Expósito para su serie de Netflix, ‘Bandidos’. “Este trabajo en México fue reconocido pero en España, lamentablemente, nunca se mencionó mi nombre, a pesar de que el vestuario fue uno de los más comentados en los medios. Aún así, para mí, fue un logro enorme”, señala recordando alguno de los hitos más importantes de su faceta como diseñadora de moda.

Ahora, Barreiro, está centrada en su trabajo como creadora de contenido. A través de sus redes sociales (@lowbarreiro) cuenta una historia a través de sus estilismos y productos de belleza. “Me niego a que mi contenido sea rápido o superficial”, indica.

Y añade: “Quiero que mi perfil se sienta como entrar a una revista de moda, esa misma inspiración que yo sentía cuando era joven viendo editoriales”. Es por ello que, detrás de cada publicación y de cada foto hay mucho trabajo. Y enumera: una búsqueda exhaustiva de localizaciones, una preparación de estilismos, moodboards (ideas que quiere transmitir con la imagen) y una historia. “Para mí no solo se trata de ponerme un look y salir a caminar”, destaca.

Para que esto suceda cultiva mucho su imaginación, para ella la creatividad no tiene límites y piensa que, a veces, la idea que, en un principio, parece más absurda “puede convertirse en algo muy bello”. Así su inspiración llega en cualquier momento y recuerda que, un día, mientras aprendía a jugar al ajedrez con su marido se le ocurrió presentar en su perfil unos pintalabios de la firma ‘Tom Ford’ como si fueran piezas sobre el tablero.

El cuidado por su perfil y por su trabajo hicieron que su comunidad ya cuente con más de 31.000 seguidores y que marcas como ‘Max Mara’ se fijen en ella para promocionar su ropa. “Uno de mis sueños cumplidos en esta profesión fue asistir a la Milan Fashion Week invitada por ‘Max Mara’ y ‘Sportmax’. Estar en ‘front row’ (primera fila), que me vistieran, las fotos, el ambiente... todo fue absolutamente mágico”. Desde ese momento, se sincera, supo que quería trabajar aún más duro para asistir a más fashion weeks. “Y sé que lo voy a lograr”, cuenta. Otro de sus nuevos retos desbloqueados recientemente fue desfilar en pasarela. En esta ocasión lo hizo de la mano del diseñador Alfredo Martínez. “Aunque no estaba en mis planes, porque no es una faceta en la que me sienta cómoda al cien por cien, lo repetiría sin dudarlo”, señala.

Desde ese país “mágico”, la joven de Vilagarcía sueña con cumplir otras metas como, por ejemplo, continuar recorriendo el mundo de la mano de grandes marcas de moda.