La Rúa Vilaboa, una obra gota a gota ante el hastío y el cansancio vecinal

Imagen de las obras en la Rúa Vilaboa Mónica Ferreirós

Agujeros, asfalto levantado, charcos y muchas vallas. El tándem perfecto para que los vecinos de la Rúa Vilanova estén ya cansados de las obras de humanización que se están llevando en el lugar. Los trabajos –dicen–avanzan muy poco a poco e incluso en algún pleno desde las filas del Partido Popular se advirtió al gobierno de que “hay veces que hay solo uno o dos obreros en la obra”. Las fuertes lluvias caídas en los últimos meses no ayudan, dado que asfaltar lo ya levantado es misión imposible y los vecinos tienen serias dificultades para pasar por los espacios reservados para ellos. Son todo obstáculos y la fecha de finalización se ve todavía lejana.

Por lo de pronto el Concello adelanta el inicio de la segunda fase porque – reconoce– es imposible asfaltar el primer tramo levantado por culpa de las lluvias. Desde el gobierno local no quieren demorar la ejecución del proyecto y a partir de hoy mismo se actuará en el tramo que va desde A Fonte a la intersección con la Avenida de Cambados (a la altura del edificio Procoarsa). Como consecuencia esta zona quedará completamente cerrada al tráfico, por lo que el acceso rodado al lugar deberá realizarse por vías alternativas, salvo para entrar y salir a los garajes ya existentes.

Las alternativas

Así pues desde Ravella advierten de las alternativas de circulación ante el inicio de esta nueva fase de la obra. Desde la avenida de Cambados se podrá llegar a la Rúa Vilaboa a través de la Rúa Muiñeira; desde Valle-Inclán por Veiga de Abaixo y desde Pablo Picasso por la travesía de A Fonte. De hecho en esta última se permitirá de forma provisional el sentido de entrada para dar acceso a las viviendas situadas en la zona afectada por los trabajos.

La empresa adjudicataria será la encargada de señalizar los cierres y nuevos accesos. Cuando deje de llover el tiempo suficiente se llevará a cabo el asfaltado del primer tramo.