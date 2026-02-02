Mi cuenta

Vilagarcía

La Policía Local detectó casi una alcoholemia por día en el mes de enero en Vilagarcía

Desde el cuerpo advierten de que las tasas máximas permitidas se reducirán con los cambios previstos en el reglamento

Olalla Bouza
02/02/2026 16:03
La Policía Local durante una intervención
Gonzalo Salgado
La Policía Local abrió un total de 26 procedimientos por alcoholemias positivas durante el mes de enero, casi una por día y tres más que en el mismo periodo de 2025. Solo durante el pasado fin de semana, fueron seis las personas al volante que dieron positivo en alcohol o drogas.

Los últimos casos tuvieron lugar en las pasadas horas. En la noche del domingo al lunes, lo más destacado fue un vehículo que circulaba de forma errática por As Carolinas, por lo que le dieron el alto. Fue entonces cuando comprobaron que el conductor presentaba indicios de consumo de sustancias tóxicas o estupefacientes, por lo que lo sometieron al control de drogas, que arrojó un resultado positivo.

Intervención de droga

Durante este mañana, la Policía Local detectó a un vehículo circulando por López Ballesteros cuyo conductor mostraba una actitud sospechosa. Le realizaron la prueba de drogas, que dio positivo. Además, en una inspección superficial a sus pertenencias localizaron un envoltorio plástico con una sustancia de color blanco que podría ser cocaína. Al ser en cantidad para autoconsumo, se le interviene pero no procede la detención del individuo, al que también incautaron un objeto contundente y susceptible de ser utilizado como arma.

La Policía Local recuerda que, en los cambios previstos del Reglamento General de Circulación, probablemente se reduzcan las tasas máximas permitidas. Además, recuerdan que para las personas menores de edad que conduzcan vehículos como bicicletas o patinetes, la tasa permitida es siempre de 0.0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

